Актёр Трой Бейкер раскрыл год выхода Judas в интервью GQ

Наконец-то, кажется, мы дождались! Появилась информация о релизе игры Judas, которую разрабатывают Кен Левин и его студия Ghost Story Games.

Новость об этом проекте, анонсированном два года назад, было сложно найти с момента его первого показа. Однако Ghost Story Games продолжает делиться новыми подробностями и трейлерами, но игра всё ещё не имеет широкого окна запуска. Это заставляет фанатов задаваться вопросом о том, когда же она появится.

Теперь, возможно, у нас есть ответ на этот вопрос, если верить новой информации.

В статье GQ утверждается, что Judas планируется выпустить в какой-то момент в 2025 году. Эта новость, судя по всему, исходит от Троя Бейкера, знаменитого актера видеоигр, который наиболее известен своей работой над такими проектами, как The Last of Us, BioShock Infinite и предстоящий Indiana Jones and the Great Circle. Говоря о том, в каких будущих играх будет учавствовать Бейкер, в статье упоминался Judas наряду с окном выпуска игры в 2025 году. Неизвестно, точны ли эти подробности запуска, но можно с уверенностью предположить, что информация поступила непосредственно от Бейкера, что указывает на то, что это правда.

Вообще говоря, это предполагаемое окно выпуска Judas совсем не шокирует. Большая часть маркетинговых и рекламных ходов игры создавала впечатление, что релиз в 2025 году уже не за горами. Тем не менее, это первый раз, когда окно запуска упоминается вместе с Judas в каком-то официальном качестве, и поэтому это примечательно.

По всей вероятности, если Judas действительно выйдет в следующем году, мы сможем узнать больше об этих планах довольно скоро. Когда Ghost Story Games впервые представила Judas, это произошло на The Game Awards. Поскольку The Game Awards должна вернуться на следующей неделе, 12 декабря, вполне возможно, что Judas снова появится, на этот раз с точной датой релиза. Однако до тех пор, пока этого не произойдет, все, что мы знаем наверняка, это то, что в конечном итоге игра появится на PS5, Xbox Series X/S и ПК, когда бы она ни вышла.