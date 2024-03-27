Кен Левин не хочет завершать карьеру, но надеется выпустить следующую игру быстрее

Кен Левин, автор System Shock 2 и серии Bioshock (первая и третья главы), заявил, что он не собирается уходить на пенсию и хочет продолжать создавать игры, которые являются «центральными в его жизни». Однако, он надеется, что выход следующего проекта займет меньше времени, чем грядущая Judas, на разработку которой ушло более десяти лет.

«Я не заинтересован в уходе на пенсию. Пока люди платят мне за создание игр, я буду продолжать их делать. Возможно, однажды я передумаю. Но это очень важно для меня сейчас. Помимо моей семьи, моей жены, моей собаки и моих друзей, разработка видеоигр — это то, в чём я нахожу смысл жизни и способ самовыражения».

Далее Левин объяснил, что он благодарен за свою ситуацию, которая позволяет ему работать с творческими людьми, а не быть одиноким, как многие другие разработчики.

Итак, несмотря на то, что Левину 57 лет, он готов снова принять вызов и начать разработку с нуля, даже если создание видеоигр становится все более сложным:

«Вы не можете позволить страху одолеть вас. Я думаю, что как художник вам просто нужно правильные вещи».

Что касается вопроса о сроках разработки, Левин знает, что создание Judas заняло много времени, но теперь его студия Ghost Story Games, похоже, имеет хорошо отлаженную систему, которая должна позволить ему сделать следующую игру в более разумные сроки.

Judas находится в разработке для ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Официальной даты релиза у него пока нет.