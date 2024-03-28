Портал IGN показал несколько новых геймплейных кадров грядущей Judas

Разработчик Ghost Story Games раскрыл подробности о своей грядущей игре Judas в видеоролике для IGN. В ролике показаны, судя по всему, начальные минуты игры, дается представление о геймплее, а также некоторые намеки на сюжет.

Большая часть повествования игры сосредоточена на четырех персонажах - главном герое Иуде, главе службы безопасности Томе, докторе Окики/Нефертити и советнике корабля Хоуп. Динамика между этими персонажами служит тем, что креативный директор Кен Левин назвал "нарративным LEGO", которые позволят игрокам проходить сюжет более модульным и нелинейным способом.

С точки зрения геймплея Judas будет очень похожа на предыдущую игру Левина, BioShock. Игроки смогут использовать как традиционное оружие вроде пистолетов, так и более интересные способности. Игроки также смогут использовать свои способности более творчески, например, стрелять в лужу воды электричеством, чтобы наэлектризовать всех стоящих в ней врагов.

Judas пока не имеет точной даты выхода. Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S в 2025 году.