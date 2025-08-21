Double Fine раскрыла новые подробности о своей предстоящей приключенческой игре Keeper. Креативный директор Ли Петти рассказал, что главная цель игры — создать атмосферу, в которой игроки могут расслабиться, погрузиться в странный и необычный мир и «принять неожиданное». История игры без слов рассказывает о необычной дружбе между маяком и птицей по имени Твиг, а игровой процесс подчеркивает эксперименты и исследования без риска гибели главного персонажа.

«Ключевой принцип этой игры — неожиданность», — объяснил Петти в интервью Xbox Wire. — «Мы хотели, чтобы игроки могли немного расслабиться, отдохнуть и принять неожиданные события. В игре есть место экспериментам, но игрок не может погибнуть и не испортит себе игровой опыт». Это означает, что игроки смогут спокойно исследовать мир и взаимодействовать с ним, постепенно открывая новые механики и возможности, не опасаясь потерять прогресс.

Игровой процесс Keeper строится вокруг взаимодействия маяка и Твига. В начале игрок может лишь перемещаться и направлять свет маяка, чтобы помогать птице. Однако по мере прохождения появляются новые головоломки и задачи, которые требуют совместной работы маяка и Твига. Маяк способен светить в двух режимах: нефокусированном, позволяющем исследовать окружающий мир и видеть мелкие реакции объектов, и фокусированном, который используется для решения головоломок и более значимых взаимодействий. Твиг же может манипулировать предметами, поднимать и перемещать их, что открывает дополнительные пути решения задач.

Интервьюер отметил, что в 15-минутной демоверсии на Gamescom было представлено 11 головоломок и множество мелких интерактивных элементов. Петти подчеркнул, что основной геймплей будет зависеть от исследовательского духа игроков и их способа взаимодействия с миром. История и повествование встроены в окружение, а часть событий игрок будет интерпретировать самостоятельно, формируя уникальный опыт и смысл своих действий.

Keeper также сделан с учетом простоты и доступности. Управление легкое и интуитивное, игрокам не нужно осваивать сложные механики. Петти отметил: «Это не игра про мастерство или сложные испытания — наша цель дать странный, но расслабляющий опыт». Для удобства предусмотрены настройки доступности: можно играть как с контроллером, так и с клавиатурой и мышью, подстраивая управление под свои предпочтения.

Keeper выйдет на PC и Xbox Series X/S 17 октября по цене 29,99 $. Игра будет доступна в Xbox Play Anywhere и в Game Pass в день релиза, что позволит широкой аудитории насладиться уникальной атмосферой этого приключения.