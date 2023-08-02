Разработчики Kena: Bridge of Spirits работают над следующим проектом ©

Прошло почти два года с тех пор, как компания Ember Lab выпустила игру Kena: Bridge of Spirits, получившую положительные отзывы критиков и проданную достаточно хорошо, чтобы выйти в в прибыль в первый месяц. Главный операционный директор Джош Гриер и креативный директор Майкл Гриер подтвердили Games Industry, что студия работает над своим следующим проектом, но не сообщили, каким именно.

Есть желание "попробовать сделать что-то более амбициозное по мере роста", но дуэт по-прежнему хочет сделать что-то "удобоваримое". Как отметил Джош Грайер, "наверное, нас можно назвать стареющими геймерами, людьми, у которых остается меньше времени на игры, поэтому более доступные с точки зрения охвата вещи всегда более привлекательны для нас".

Мы попытаемся сделать что-то более амбициозное по мере нашего развития, но мы все равно стараемся делать что-то удобоваримое и такое, во что мы захотим играть как геймеры прямо сейчас, в нашем нынешнем ритме жизни с детьми и прочим.

Интересно, что их следующий проект, возможно, даже не будет игрой.

Мы по профессии кинематографисты, и, по сути, нам хотелось бы взглянуть на линейные медиа. В мире есть прекрасные примеры. Например, Kena исследует вселенную в различных средах, помимо интерактивных. Там есть много возможностей. Мы бы с удовольствием этим занялись.

Это не обязательно означает создание фильма по мотивам Kena, но, как уже отмечалось, возможностей для этого предостаточно.

Игра Kena: Bridge of Spirits доступна для PS4, PS5 и ПК. Сюжет игры рассказывает о Кене, проводнике духов, которая помогает духам умерших отправиться в загробный мир. Отправившись в заброшенную деревню, Кена должна сразиться с таинственным духом и гнилью, поразившей соседний лес, чтобы помочь духам.