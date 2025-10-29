Битемап Kiborg выйдет на Nintendo Switch 9 декабря

Российская студия Sobaka Studio объявила о выходе своего динамичного роуглайк-битэмпапа Kiborg на консоли Nintendo Switch. Релиз состоится 9 декабря 2025 года.

Игра уже доступна на PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation и Xbox. В Kiborg игрокам предстоит выживать в жестоком мире киберпанка, сражаясь в качестве заключённого, оказавшегося на самом опасном космическом шоу. Каждое прохождение позволяет усиливать героя с помощью киберимплантов и открывать новые способности.

Проект получил положительные отзывы за динамичные бои, зрелищный визуальный стиль и атмосферу футуристического антиутопического мира.