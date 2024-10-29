Игроки остались недовольны последним обновление Killer 7 на ПК

Killer 7 недавно получила обновление на ПК. Теоретически это должна быть хорошая новость, но фанаты ее совсем не восприняли и начали забрасывать негативными отзывами. Причина? Кат-сцены теперь масштабируются с помощью ИИ, что сделало их значительно хуже, к большому неудовольствию сообщества.

Учтите, что до обновления у Killer 7 было более 2000 отзывов, большинство из которых были положительными (более 90%). Сейчас общий средний показатель остается очень положительным, но последние отзывы в основном негативные. Если быть точным, то за последние 30 дней было опубликовано 157 отзывов, из них только 22% были положительными.

Читая негативные отзывы, легко увидеть, что все они просят об одном и том же: убрать апскейлинг через ИИ и вернуться к старым видеороликам, которые были взяты из версии для PlayStation 2. Некоторые также отмечают ситуацию бессмысленной, учитывая, что никто не просил, чтобы игру обновили, причем с некоторыми новыми функциями, которые сделали ее только хуже.