Юбилейное издание Killer Instinct выйдет 28 ноября

Microsoft и разработчик Iron Galaxy Studios недавно отметили 10-летие Killer Instinct, объявив, что боевик станет бесплатной игрой, в то время как платное юбилейное издание также будет доступно для тех, кто хочет получить доступ ко всему контенту игры, а не к тому выбору, который будет доступен в бесплатной версии. Теперь дата выпуска Anniversary Edition также подтверждена, и она уже не за горами.
Killer Instinct Anniversary Edition выйдет уже сегодня, 28 ноября, и откроется в 23:00 МСК.
Между тем, как было объявлено ранее, выпуск юбилейеного издания также будет сопровождаться новым крупным обновлением баланса игры, которое станет первым за несколько лет.
а в котором часу начало раздачи ? и есть ли лазейка добавить на ру аккаунт ?
Где ты про раздачу слово увидел?
У игры будет 2 версии f2p и p2p