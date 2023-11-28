Юбилейное издание Killer Instinct выйдет 28 ноября

Killer Instinct представляет собой классический файтинг, в котором игрок управляет выбранным персонажем и сражается против искусственного интеллекта или других игроков.

Галерея доступных бойцов впечатляет разнообразием — как новички, так и ветераны серии найдут среди них интересные варианты с уникальным внешним видом, способностями и боевым стилем.

Игровой процесс сфокусирован на экшене. Бои проходят на детализированных аренах, где игроки могут выполнять зрелищные комбо из ударов, блоков и спецприёмов, добиваясь победы в динамичных схватках.