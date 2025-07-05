Стали известны официальные системные требования Killing Floor 3

Студия Tripwire Interactive опубликовала официальные требования для кооперативного шутера Killing Floor 3.
Чтобы запустить игру, ПК-геймерам понадобится AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i7-4790 с 16 ГБ ОЗУ и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060 /AMD Radeon RX 480. Согласно рекомендациям разработчиков, лучше всего использовать AMD Ryzen 7 7700X / Intel Core i9700K с 16 ГБ ОЗУ и видеокартой AMD Radeon RX 6750 XT / GeForce RTX 3060. Правда, на какие настройки графики, какое разрешение и частоту кадров рассчитаны такие ПК, не уточняется.
Действие Killing Floor 3 разворачивается спустя 70 лет после событий Killing Floor 2. На дворе 2091 год, а могущественная компания Horzine создала ужасающую армию чудовищ под названием Zeds. Биоинженерные чудовища подчиняются любому приказу. И теперь единственное, что мешает им уничтожить человечество, - это группа повстанцев под названием Nightfall.
Killing Floor 3 выйдет 24 июля по цене 39,99 евро. Кроме того, на странице магазина Steam можно подать заявку на участие в предстоящем плейтесте.
Написано широкополосное. А скорость не указана. Понял, значит Dial-up не потянет. Хорошо, что я давно от него отказался.
Ахахахаха
Тебе то с твоим некро пк какая разница, все равно не поиграешь
Сейчас есть технологии облачного гейминга. Так что чисто технически поиграть могу. Другой вопрос - надо ли оно мне?
А где народная 5060Ti (16Гб) для комфортная гейминга, а не тот хлам, что в рекомендованном пресете? // Nvidia Power
Там для комфортного 9800 gt хватит // Чёрный Пласч
Помню данную карту. Была у меня. Это 2008 год (осень) // Nvidia Power
А ведь это мультиплеерный проект.
Нормально