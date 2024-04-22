Российские игроки возвращаются в Kingdom Come: Deliverance

На фоне недавнего анонса второй части Kingdom Come: Deliverance, которая должна будет продолжить историю оригинала, игра 2018 года заметно ожила. Событие явно заставило многих вернуться к игре.
По нашим данным число игроков в первую часть на платформе Steam в регионе РФ, всего за 4 дня, увеличилось почти вдвое (на 94.48%). В цифрах онлайн игры выглядит тоже внушительно. Буквально, каждый 80-ый аккаунт региона хотя бы один раз запускал оригинальный Kingdom Come: Deliverance на прошедших выходных.
Выход продолжения Kingdom Come: Deliverance должен состояться уже в этом году, так что освежить себе память о сюжете и событиях игры 2018 года уже сейчас — неплохая идея, со стороны игроков.
Если разработчики не добавят русский язык, то они "п******сы", они насрут всему СНГ
Все нормальные студии делают русские сабы хотя бы, понимая что русскоговорящих довольно много и терять деньги не хотят) Только варнеры и электроники решили откреститься)
Глава студии у себя нацистские лозунги публикует, а ты про это.
не все еще потеряно
Чехи же
Еще месяц назад начал перепроходить, слишком легко стало после первого прохождения, сейчас начал на жестком режиме, вот это реально тяжело)
Да там и так привыкать долго надо, идея конечно хорошая, ну и плюс нет всяких вышек и прочих ненужных активностей.
Какие вышки? Какие активности? Там режим без интерфейса, нет метки твоей на карте, помощи в бою и без фаст тревела, ну и дебафы можно выбрать при начале игры выбрать, короче хардкор, хз почему люди считают эту игру тяжелой, там просто надо потренироваться на ресталище чтобы навык боя был у персонажа
Скорее уж на фоне Смуты. А тут нормальная историческая РПГ. +С бoрдeлями)