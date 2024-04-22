на главную
об игре
Kingdom Come: Deliverance 13.02.2018
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.4 3 447 оценок

Российские игроки возвращаются в Kingdom Come: Deliverance

GRAF_RAGE
Новости

На фоне недавнего анонса второй части Kingdom Come: Deliverance, которая должна будет продолжить историю оригинала, игра 2018 года заметно ожила. Событие явно заставило многих вернуться к игре.

По нашим данным число игроков в первую часть на платформе Steam в регионе РФ, всего за 4 дня, увеличилось почти вдвое (на 94.48%). В цифрах онлайн игры выглядит тоже внушительно. Буквально, каждый 80-ый аккаунт региона хотя бы один раз запускал оригинальный Kingdom Come: Deliverance на прошедших выходных.

Выход продолжения Kingdom Come: Deliverance должен состояться уже в этом году, так что освежить себе память о сюжете и событиях игры 2018 года уже сейчас — неплохая идея, со стороны игроков.

-4
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Eliaxi

Если разработчики не добавят русский язык, то они "п******сы", они насрут всему СНГ

6
Кирилл Друмов

Все нормальные студии делают русские сабы хотя бы, понимая что русскоговорящих довольно много и терять деньги не хотят) Только варнеры и электроники решили откреститься)

8
ТТ44

Глава студии у себя нацистские лозунги публикует, а ты про это.

5
6363

не все еще потеряно

4
Empty account

Чехи же

3
Antoxanotdance

Еще месяц назад начал перепроходить, слишком легко стало после первого прохождения, сейчас начал на жестком режиме, вот это реально тяжело)

-2
Kenn1y

Да там и так привыкать долго надо, идея конечно хорошая, ну и плюс нет всяких вышек и прочих ненужных активностей.

0
Antoxanotdance Kenn1y

Какие вышки? Какие активности? Там режим без интерфейса, нет метки твоей на карте, помощи в бою и без фаст тревела, ну и дебафы можно выбрать при начале игры выбрать, короче хардкор, хз почему люди считают эту игру тяжелой, там просто надо потренироваться на ресталище чтобы навык боя был у персонажа

0
rewgerg43252

Скорее уж на фоне Смуты. А тут нормальная историческая РПГ. +С бoрдeлями)

-4
HoganHog
-7