Kingdom Come: Deliverance 2 получила полную поддержку Steam Deck

Всего через несколько дней мы сможем насладиться новейшей игрой студии Warhorse Studios — Kingdom Come Deliverance 2. Это долгожданная игра, особенно для фанатов первой части, хотя недавно она привлекла внимание и новых игроков.

Kingdom Come Deliverance 2 выйдет 4 февраля в 18:00 по московскому времени и с момента релиза будет полностью совместима с портативным ПК Steam Deck от Valve. Сегодня об этом сообщили сами разработчики, опубликовав небольшой трейлер.

Отправьтесь в путешествие вместе с Индро и познайте средневековую Богемию, где бы вы ни оказались. #KCD2 официально доступна для игры на Steam Deck.

Kingdom Come Deliverance 2 будет доступна в Steam и Epic Games, а также на PlayStation 5 с Xbox Series X/S.