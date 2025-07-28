Kingdom Come: Deliverance 2 способствует росту турпотока в Чехию

По данным одного из чешских онлайн-изданий, турпоток в города Кутна-Гора (Куттенберг), Троски и Сухдол - все они есть RPG Kingdom Come: Deliverance 2 от Warhorse Studio - вырос на 15-30 %. Особенно заметен рост в возрастной группе 18-25 лет; по данным статистики, эти места посетили более 55 тысяч молодых людей, что на 250% больше, чем в прошлые годы.

По признанию чешских чиновников, именно KCD2 является главной причиной такого наплыва туристов, поскольку другие факторы не объясняют столь резкого роста. К счастью, новые туристы не создают проблем - скорее наоборот, они ведут себя вполне культурно и проявляют интерес к истории.

"Все наши опасения оказались напрасными. Новые туристы оказали положительное влияние на Троски. И мы только рады, что в Kingdom Come 2 появились эти места", - сказала Люсия Бидласов, сотрудник Института национального наследия, а директор по коммуникациям Warhorse Studio Тобиас Штольц-Цвиллинг подчеркнул: «они хорошо себя ведут, ценят достопримечательности и оставляют деньги в городе».

Впрочем, хотя первая Kingdom Come: Deliverance тоже оказала свое влияние на туризм, сиквел произвел куда больший эффект, благодаря большей популярности и расширенной географией реальных локаций, показанных в игре.

Вышедшая 4 февраля 2025 года KCD2 в точности передает образ средневековой Богемии и, как оказалось, прекрасно мотивирует ее фанатов на посещение реальных мест, увиденных в виртуальном мире.