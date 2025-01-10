Появились первые превью Kingdom Come: Deliverance 2

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 уже не за горами — игра выходит 4 февраля, и первые отзывы критиков позволяют взглянуть на то, чего стоит ожидать. Сиквел остался верен оригиналу, сохранив его ключевые элементы, но улучшив визуальную составляющую и разнообразив геймплей.
Игровой мир поражает своим масштабом и живостью. Огромные локации наполнены событиями: персонажи ведут свои дела, ссорятся, вступают в конфликты, а иногда сюрпризы поджидают самого игрока. Мир кажется живым и настоящим, благодаря чему хочется исследовать его в деталях.
Диалоги стали настоящим украшением игры. Разговоры проработаны так тщательно, что их действительно интересно слушать. Это погружает в атмосферу сурового средневековья, где каждый персонаж выглядит по-настоящему многогранным.
Боевая система сохранила основу первой части, но стала чуть проще для освоения. Однако это не делает игру легкой: чтобы драться красиво и эффективно, придется постараться. Мрачная средневековая атмосфера, полная жестокости и цинизма, встречает игроков с первых минут. Герои открыто выражаются, грубо обращаются друг с другом, а моральные нормы здесь остаются на втором плане.
Отдельное внимание стоит уделить звукам. Каждая деталь, от хруста веток и шелеста листвы до звуков далекого боя, добавляет реализма и глубины в происходящее. Саунд-дизайн получил заслуженные похвалы от критиков, как и графическое исполнение — игра стала заметно красивее и проработаннее.
Однако у версии для ПК пока есть недостатки. Баги и технические проблемы немного омрачают впечатления, но критики уверены, что разработчики активно работают над их устранением.
Kingdom Come: Deliverance 2 обещает стать одной из самых ожидаемых RPG года. Игра сохраняет уникальную атмосферу оригинала, но предлагает ещё больше возможностей для исследования, новые впечатления и настоящую глубину игрового процесса.
Вот это радует
Боевая система сохранила основу первой части, но стала чуть проще для освоения!
Насчет багов надеюсь не так много как в 1 части
Жду уже предзагрузку
Чет так вкусно описали, что еще любопытнее стало…))
Не те ли это проплаченные игрожуры, которые писали хвалебные отзывы скайриму до релиза?
Я поиграл в первую часть сегодня. Ну вообще неинтересная игра. Боевка, диалоги, проработка открытого мира - всё настолько скучно насколько возможно, боевка одновременно сложная и скучная. Надеюсь вторая игра будет совсем не такой
Боевка да, там проблемная. Но вот мир и ролевая система очень хорошо сделана.
Мне тоже сначала не зашла, зашла с 4 попытки
Поставь моды на упрощение(сохранение где хочешь и когда хочешь без условий)
Я так и сделал
И сразу стало интереснее
Предзаказ даже сделал
Игру ценят за то что ты можешь все абсолютно делать как хочешь
Был квест на помочь Викарию с еретиками
А я такой думаю, а может я убью его просто(бесил чувак)
и это было можно
Потом просто свалил вину на еретиков(хотя я их даже не нашел)
она проблемная только в начале, как связки обучишься и научишься делать, то игра становится легчайшей