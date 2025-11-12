Продажи Kingdom Come: Deliverance 2 достигли 4 миллионов копий

Студия Warhorse сообщила о том, что Kingdom Come: Deliverance 2 достигла впечатляющей отметки в 4 миллиона проданных копий - такого результата игра смогла добиться всего за 9 месяцев.



В своем обращении студия выразила глубокую благодарность игровому сообществу:

Мы безмерно благодарны вам за то, что вы помогли нам достигнуть этого невероятного рубежа. Каждый из вас: игроков, поклонников, моддеров, творцов и давних сторонников, сделал это возможным. От имени всех сотрудников Warhorse, спасибо за то, что вы остаётесь вместе с Индржихом, и верите в нашу работу.

Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Сегодня состоялся релиз финального DLC Mysteria Ecclesiae для игры.