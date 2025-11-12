Продажи Kingdom Come: Deliverance 2 достигли 4 миллионов копий

Студия Warhorse сообщила о том, что Kingdom Come: Deliverance 2 достигла впечатляющей отметки в 4 миллиона проданных копий - такого результата игра смогла добиться всего за 9 месяцев.
В своем обращении студия выразила глубокую благодарность игровому сообществу:
Мы безмерно благодарны вам за то, что вы помогли нам достигнуть этого невероятного рубежа. Каждый из вас: игроков, поклонников, моддеров, творцов и давних сторонников, сделал это возможным. От имени всех сотрудников Warhorse, спасибо за то, что вы остаётесь вместе с Индржихом, и верите в нашу работу.
Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Сегодня состоялся релиз финального DLC Mysteria Ecclesiae для игры.
А мы вам, за прекрасное приключение!
С учетом того, что 3млн перешагнули еще полгода назад, очевидно, проект одноразовый, на любителя псевдореализма и псевдоистории, с кривой боевкой и рутинными механиками.
После успешного старта ККД2 так и не смог вызвать прежнего интереса даже со скидками под 50% и тремя ДЛС. Бесплатные выходные -- это только начало. Еще через полгода будут продавать по цене туалетной бумаги, как произошло с первой частью.
И эти люди что-то там намедни вещали про то, как хотят себя зарекомендовать новыми королями жанра РПГ. Смех.
Клейр Обскрюр -- новый айпи, с меньшим индексом ожиданий и бюджетом, за меньший срок собрала 4млн, без ДЛС и скидок выше 20%. Не критикуя при этом постоянно другие проекты или студии, как себе позволяет Вавра, пиарящийся на любом пуке и подлизывающий свж.
Это какой то троллинг или что? Это вполне обычный жизненный цикл игры, с учетом того, что это сингловое приключение, чего еще ты ожидал? Настоящий позор это четвертая борда например, которая по скидке стала продаваться уже через месяц после релиза. А скидка спустя уже практически год - это нормальная практика.
Не удивлюсь, если этот шедевр еще и ГОТИ возьмет.
Настоящий позор в том, что высказывания Питчфорда и Вавры находятся в одном информационном поле. А троллинг -- это именно недавнее заявление о новых королях жанра. С такими показателями продаж в мультиплатформе король явно голый.
У БГ3 за год было больше 15 млн без больших скидок.
ПХАХАХА
Нормальные показатели. Игра недорогая. 4 ляма это хороший результат. Чё письками то мериться. Ну тогда БГ3 отстой потому что ГТА 5 в 10 раз больше продалась, а Майнкраффт вообще раз в 50. Надо все таки смотреть соотношение бюджет доход. Бюджет 40млн, а доход 240 примерно уже сейчас и будет еще больше. Это плохой результат что ли?
Заслуженно! Хотя, конечно, такие шедевры должны продаваться минимум тиражами в 20 миллионов копий в год выпуска. Всё-таки перед нами не просто игра, а целое искусство. Хорошо бы побольше людей приобщилось к этому искусству. Точка.
Как показали продажи нет
мало для такой отличной игры но не стоит забывать что игра без защиты,лично я поддержал и купил голд
Прекрасной игре - прекрасные продажи!
Вот тебе и дутые короли РПГ. Такой проект и продался в жалкие 4 миллиона копий. 🤣