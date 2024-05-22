Steam-версии Kingdom Hearts получат японскую аудиоподдержку и улучшенные текстуры

После анонса игр серии Kingdom Hearts, выходящих в Steam в следующем месяце, стоит обратить внимание на две примечательные детали.

Во-первых, все игры будут иметь полную японскую аудиоподдержку, которая частично отсутствовала в релизах Epic Games Store. Это означает, что игроки смогут выбирать между английской и японской озвучкой во всех играх.

Кроме того, в Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX и Dream Drop Distance HD в Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue подтверждено наличие улучшенных текстур для некоторых фоновых текстур.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX содержит четыре полных игры: Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Re:Chain of Memories, Kingdom Hearts II Final Mix и Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Игры для DS - Kingdom Hearts 358/2 Days и Kingdom Hearts Re:coded - были оформлены в виде сборников HD-сцен.

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue содержит две полноценные игры: Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD и Kingdom Hearts 0.2: Birth by Sleep - A Fragmentary Passage. Первая представляет собой ремастированную версию для 3DS, а вторая - закуску к Kingdom Hearts III. В сборник также входит Kingdom Hearts χ Back Cover - видеоролик на движке Unreal Engine 4, рассказывающий о перспективах Предсказателей во время событий Kingdom Hearts χ.

Издание Kingdom Hearts III включает в себя DLC Re Mind, в котором представлены новые сюжетные события, произошедшие после событий базовой игры, а также ряд других дополнений, например 14 боев с боссами с лучшим дизайном в истории игр. Стоит также отметить, что в Kingdom Hearts III на каждой платформе есть уникальный переделанный Keyblade, а в Steam он называется Dead of Night.

Kingdom Hearts Integrum Masterpiece будет включать в себя все вышеперечисленные игры в одном комплекте.

Kingdom Hearts Melody of Memory пока не анонсирована для Steam, а значит, ее статус для ПК пока останется исключительно в Epic Games Store. Возможно, это связано с тем, что Melody of Memory вышла на ПК позже других игр.