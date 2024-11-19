Мобильная игра Kingdom Hearts: Missing-Link отложена на неопределённый срок

Японская компания Square Enix ещё в прошлом году анонсировала интригующий мобильный проект Kingdom Hearts: Missing-Link, который должен был расширить популярную франшизу Kingdom Hearts. Игра обещала предложить уникальный фэнтезийный мир с множеством узнаваемых персонажей, оставаясь при этом полностью бесплатной. Релиз был запланирован на 2024 год, однако затянувшееся молчание разработчиков на протяжении всего года предсказуемо завершилось переносом.

Теперь Kingdom Hearts: Missing-Link не имеет даже приблизительной даты выхода. В своём официальном заявлении через социальные сети и сайт разработчики сообщили, что приняли решение отложить выпуск игры. Они извинились перед поклонниками и поблагодарили их за терпение. По словам команды, дополнительное время необходимо, чтобы гарантировать высокое качество финального продукта, достойного ожиданий поклонников франшизы.

На текущий момент разработчики не готовы назвать новый срок релиза мобильной игры. Вся дальнейшая работа зависит от внутренней готовности контента. Тем не менее авторы заверили, что ожидание не будет слишком долгим. Они обещают в скором времени вернуться с более подробной информацией о Kingdom Hearts: Missing-Link и её обновлённой дате выхода.