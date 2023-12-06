Игроки разгромили Kingpin: Reloaded в Steam

Вчерашний запуск Kingpin: Reloaded нельзя считать успешным. На странице игры в Steam только 30% отзывов положительные. Игроки жалуются на огромные технические проблемы. Одна из них полностью препятствует игровому процессу — после запуска на некоторых ПК виден только черный экран. По словам пользователей, качество новых текстур также оставляет желать лучшего.
Разработчики знают о проблемах. 5 декабря студия Slipgate Ironworks, ответственная за игру, выпустила первый патч, который должен решить хотя бы часть проблем. Несмотря на быструю реакцию разработчиков, игроки по-прежнему сообщают о многочисленных проблемах с работой игры, а некоторые и вовсе решают вернуть деньги за игру Разработчики предпочли не извиняться за выпуск явно недоработанной игры.
Kingpin: Reloaded - это ремастер шутера от первого лица 1999 года, выдержанный в гангстерском антураже. Игрок берет на себя роль преступника, который хочет поквитаться со своими бывшими товарищами. Многие игроки считают оригинальную Kingpin: Life of Crime классикой. Игра конца 1990-х годов отличалась атмосферной графикой и чрезвычайно мрачной, жестокой атмосферой.
Kingpin: Reloaded доступна в Steam, а вскоре и в GOG. До 12 декабря на платформе Valve можно приобрести игру со скидкой 20%. Выход игры на консолях запланирован на 2024 год.
Когда играл в оригинал - прошел может пол миссии в целом) а самый прикол был в озвучке , в файлах игры были mp3 записанные , с другом набирали на с домашнего дома рандом номера и уже заучили все файлы - какой что говорит,и так приккалывались)) было оч весело) год 2001-2002 примерно был , фраза была точно помню - ТЫ СО МНОЙ *ЛЯТЬ РАЗГОВАРИВАЕШЬ...))) короче только по этому я помню эту игру) ну а тут воообще говорить нечего о перезагрузке , еще и без озвучки))
А ты когда деньги платил этого не видел что ли,или ты кота в мешке берёшь,сначала покупают некондиционный товар а потом жалуются,ещё поощряют то что разрабу вообще класть на качество,выпустил халтуру,впарил и готово.
Нет у него болезнь потреблятства, такие думать и видеть не умеют.
Ну а вообще игра норм? Стоит ли скачивать с торрента, или лучше не тратить время?
"отличалась атмосферной графикой и чрезвычайно мрачной, жестокой атмосферой"
Про атмосферное управление забыл :)
Почему именно unity, а не Kex Engine? Разработчики идuоты!
Потому, что KEX Engine принадлежит разработчикам Nightdive Studios. А разработкой самой игры Kingpin: Reloaded выступила команда разработчиков из Slipgate Ironworks.
Вообще думал, что это игра будет на новом движке.
Ничего удивительного, глючный кусок г по сравнению с оригиналом, фризы и статтеры, да играфон млегка хуже стал( врежиме оригинала), а в расширеном халтурный апскейл текстур. В общем лучше скачайте оригинал и сыграйте в него.
п.с.: На оригинал можно создавать моды на релоудед нет.
Я о нём даже не слышал
У нас эта игра называлась "Карты, деньги, два ствола"