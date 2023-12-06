Игроки разгромили Kingpin: Reloaded в Steam

После того, как читаешь в разных журналах про новую игру, очень хочется ее купить и резаться в нее до потери пульса. Так же в свое время у меня было с KingPin: купив этот диск, я с нетерпением довез его до дома и поставил на свой компьютер. Раз на диске написано `от создателей Redneck Rampage` - значит, игра будет многообещающей.

KingPin начинается очень своеобразно: мы очухиваемся от удара чем-то тяжелым по голове (название Life of Crime в полной мере отражает ситуацию), тут же находим кусок трубы и рвемся в бой, валить всех без разбору. Как вы уже догадались, KingPin - 3D Action game. Персонажи в игре делятся на `плохих` и `не совсем плохих`. Что касается `плохих`, то их надо убивать в первую очередь без разбора. С `не совсем плохими` нужно действовать аккуратно (для начала убрать пушку). А дальше уже выбор за вами: пристрелить или нет. Интеллект врагов довольно неплохой: это вам не Doom, где тупые твари только и делают, что стреляют и умирают. Тут враг может убежать за подмогой, спрятаться и все в таком духе. В игре присутствуют магазины, в которых можно что-либо купить, добыв предварительно деньги из карманов убитых врагов (и друзей, кстати, тоже :)). Также существует возможность нанять себе банду из двух головорезов с автоматами или дубинами (ими очень прикольно командовать).

KingPing: Life of Crime содержит 24 уровня, 6 различных эпизодов, идет совмещение приключения и action в этой довольно реалистичной игре.

Графика

Графика, безусловно, очень впечатляет, по крайней мере, настолько, сколько можно ожидать от движка Quake 2. Красивые текстуры, порой, правда, скучноватые, интересные модели. Очень неплохо сделаны тени.