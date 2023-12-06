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Kingpin: Reloaded 30.06.1999
Экшен, Шутер, От первого лица
8.5 105 оценок

Игроки разгромили Kingpin: Reloaded в Steam

butcher69
Новости

Вчерашний запуск Kingpin: Reloaded нельзя считать успешным. На странице игры в Steam только 30% отзывов положительные. Игроки жалуются на огромные технические проблемы. Одна из них полностью препятствует игровому процессу — после запуска на некоторых ПК виден только черный экран. По словам пользователей, качество новых текстур также оставляет желать лучшего.

Разработчики знают о проблемах. 5 декабря студия Slipgate Ironworks, ответственная за игру, выпустила первый патч, который должен решить хотя бы часть проблем. Несмотря на быструю реакцию разработчиков, игроки по-прежнему сообщают о многочисленных проблемах с работой игры, а некоторые и вовсе решают вернуть деньги за игру Разработчики предпочли не извиняться за выпуск явно недоработанной игры.

Kingpin: Reloaded - это ремастер шутера от первого лица 1999 года, выдержанный в гангстерском антураже. Игрок берет на себя роль преступника, который хочет поквитаться со своими бывшими товарищами. Многие игроки считают оригинальную Kingpin: Life of Crime классикой. Игра конца 1990-х годов отличалась атмосферной графикой и чрезвычайно мрачной, жестокой атмосферой.

Kingpin: Reloaded доступна в Steam, а вскоре и в GOG. До 12 декабря на платформе Valve можно приобрести игру со скидкой 20%. Выход игры на консолях запланирован на 2024 год.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Abramski90

Когда играл в оригинал - прошел может пол миссии в целом) а самый прикол был в озвучке , в файлах игры были mp3 записанные , с другом набирали на с домашнего дома рандом номера и уже заучили все файлы - какой что говорит,и так приккалывались)) было оч весело) год 2001-2002 примерно был , фраза была точно помню - ТЫ СО МНОЙ *ЛЯТЬ РАЗГОВАРИВАЕШЬ...))) короче только по этому я помню эту игру) ну а тут воообще говорить нечего о перезагрузке , еще и без озвучки))

2
saa0891
По словам пользователей, качество новых текстур также оставляет желать лучшего.

А ты когда деньги платил этого не видел что ли,или ты кота в мешке берёшь,сначала покупают некондиционный товар а потом жалуются,ещё поощряют то что разрабу вообще класть на качество,выпустил халтуру,впарил и готово.

0
James16rus

Нет у него болезнь потреблятства, такие думать и видеть не умеют.

0
rewgerg43252

Ну а вообще игра норм? Стоит ли скачивать с торрента, или лучше не тратить время?

0
Кринжовник

"отличалась атмосферной графикой и чрезвычайно мрачной, жестокой атмосферой"

Про атмосферное управление забыл :)

0
ugf16349

Почему именно unity, а не Kex Engine? Разработчики идuоты!

0
Mr_Dude090

Потому, что KEX Engine принадлежит разработчикам Nightdive Studios. А разработкой самой игры Kingpin: Reloaded выступила команда разработчиков из Slipgate Ironworks.

0
Kenn1y

Вообще думал, что это игра будет на новом движке.

0
LuckyKon

Ничего удивительного, глючный кусок г по сравнению с оригиналом, фризы и статтеры, да играфон млегка хуже стал( врежиме оригинала), а в расширеном халтурный апскейл текстур. В общем лучше скачайте оригинал и сыграйте в него.

п.с.: На оригинал можно создавать моды на релоудед нет.

0
devildoom
0
rewgerg43252

Я о нём даже не слышал

-3
Unicorling

У нас эта игра называлась "Карты, деньги, два ствола"

0