"Кин-дза-дза" оставила свой след в Мире Кораблей

Игра "Мир кораблей" начала активное сотрудничество с легендарной киностудией "Мосфильм", в рамках которого в игре появились персонажи и образы из культовой киноленты "Кин-дза-дза".
Особенностью сотрудничества станет появление тематического порта "Плюк" с песчаными пейзажами планеты и множеством отсылок к сценам и локациям из фильма, включая луцеколонку, пепелац, воздушный шар с "последним выдохом ПЖ", а также главных героев в различных ситуациях.
В рамках сотрудничества в "Мир кораблей" были добавлены командиры "Уэф и Би" и "Дядя Вова и Скрипач" с уникальной двойной озвучкой. Игроки смогут услышать знакомые фразы и новые забавные реплики во время игры. Для их получения игрокам потребуется заработать основную валюту планеты Плюк - драгоценные "КЦ".
За "КЦ" игроки также смогут получить новый гибридный линкор IX уровня Tranclucator в тематическом постоянном камуфляже, превращающем корабль в одну из достопримечательностей галактики Кин-дза-дза. Кроме того, классические самолеты будут заменены на пепелацы.
"КЦ" можно будет обменять на тематические премиум контейнеры "Эцих", основной приз которых - постоянный камуфляж "Плюканский" для авианосца "Нахимов".
Получить временный ресурс события можно двумя способами - выполнить цепочку боевых задач или приобрести наборы в Адмиралтействе. Выполнение задач принесет игрокам не только "КЦ", но и премиум контейнеры "Эцих" и флаг "Жёлтые штаны".
Роман Ефремов, операционный директор "Мира кораблей", Lesta Games, сказал:
Наша коллаборация с «Мосфильмом» в прошлом году доказала заинтересованность российской аудитории в возможности интерактивного взаимодействия с любимыми героями из фильмов. Поэтому в 2024 мы продолжаем сотрудничество с легендарной киностудией и добавляем в игру культовых героев картины «Кин-дза-дза». Да, высушить море в Порту и впервые создать двойных командиров было необычной идей, однако мы очень довольны результатом. Сотрудничество с «Мосфильмом» предоставило нам прекрасную возможность порадовать нашу аудиторию необычным контентом, который также резонирует с важным праздником, Днем космонавтики, который мы собираемся широко отмечать.
ха, интересная идея, молодцы.
КУ!
Помойка донатная
Мама, мама, что я буду делать? Ку!
Мама, мама, как я буду жить? Ку!
Ы-ку, ы-ку, ы-ку, Ыыыы.
Ы-ку, ы-ку, ы-ку Ыыыы.
Ыыыыыэыэыэыэы...
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