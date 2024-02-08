Приключенческая игра Lake доберётся до Nintendo Switch 15 февраля

Издатель Whitethorn Games и разработчик Gamious выпустят интерактивную сюжетную игру Lake для Nintendo Switch 15 февраля, объявили компании.
Действие игры Lake происходит в 1986 году в Провиденс-Оукс, штат Орегон. Это невероятно красивая, непринужденная игра с открытым миром, состоящая из симулятора вождения со свободным перемещением и сюжетного приключения в жанре point-and-click. Вы берете на себя роль Мередит Вайс, которая делает перерыв в своей блестящей карьере в городе и на две недели посещает городок на берегу озера, где провела свое детство, чтобы заменить своего отца в качестве почтальона.
Во время своего пребывания она встречает несколько знакомых лиц, а также множество новых людей, когда ведет почтовый грузовик по живописным лесам Орегона, останавливаясь в красиво детализированных местах, чтобы доставить письма и посылки, а также знакомиться с причудливой жизнью города. местные жители. К концу двух недель ей придется решить, вернуться ли к своей жизни в городе или остаться в Провиденс-Оукс.
Впервые Lake была выпущена для Xbox Series, Xbox One и ПК в Steam 1 сентября 2021 года, а 8 апреля 2023 года — для PlayStation 5 и PlayStation 4.