2-й сезон Last Epoch получил полноценный трейлер и подробности

Eleventh Hour Games, инди-студия, стоящая за популярной экшен-RPG Last Epoch с тематикой путешествий во времени, выпустила новый трейлер и подробности о предстоящем втором сезоне игры, Tombs of the Erased, который выйдет 2 апреля 2025 года. Новый сезон и крупнейший на сегодняшний день патч включают новую фракцию, улучшения Монолита Судьбы, новый контент, новые функции и общие улучшения игрового процесса.

Новый сезон включает введение фракции Ткачей, ранее известной только по одноименным предметам. Сезон 2 полностью реализует эту новую фракцию и ее влияние. Он включает дерево фракции Ткачей, позволяющее игрокам манипулировать и дополнять свои монолитные временные линии во время прогресса в финальной игре, значительно расширяя финальную игру и предоставляя всем игрокам доступ к этой фракции независимо от их фракционных настроений. Это также вводит новый тип Эха, Тканые Эхо, который дает представление о дизайне Ткача и дает новые награды.

Одно из самых заметных улучшений, которое оценят вернувшиеся игроки, — это новая повторная специализация Мастерства. Ранее команда разработчиков приняла решение, что игрок будет придерживаться своей специализации Мастерства — ранее единственного «постоянного выбора», основанного на их выборе по достижении 20-го уровня на оставшуюся часть игры. Но теперь можно будет изменить в любое время, посетив внутриигрового NPC, а не начинать заново с новым персонажем.

Касс Страж претерпел значительную переработку, устранив несколько ограничений по сравнению с другими четырьмя классами. Это обновление улучшает навыки, такие как мобильность и защита, а также его пассивные деревья, изменяя игровой стиль и улучшая общий игровой баланс.

Улучшения качества жизни включают новую систему вкладок инвентаря, бета-поддержку движения WASD и улучшения подземелий, в том числе чары ключей подземелий, которые позволяют вам перейти непосредственно к боссу подземелья, если вы уже его прошли подземелье. Игроки обнаружат общие улучшения эндгейма и систем крафта Last Epoch.