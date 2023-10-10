Bloober Team анонсировала новый бесплатный контент для Layers of Fear ©

В этом году Bloober Team празднует свое 15-летие, и в честь этого события компания совместно с польской певицей создала "официальную" песню Layers of Fear.

Bloober Team работала с Натальей Шредер над новым вариантом культовой песни "You Are My Sunshine", которая за годы своего существования была исполнена сотнями исполнителей и является одним из самых запоминающихся и узнаваемых музыкальных произведений современности.

"Вместе с Натальей мы хотели создать нечто особенное. Наталья - одна из самых талантливых молодых певиц на музыкальной сцене, и для нас было очень важно услышать ее голос в новой интерпретации песни, поскольку мы считали, что это придаст ей таинственный характер, что, безусловно, и произошло", - сказал Бабьено.

Помимо песни и клипа, который вы можете увидеть вот здесь, Bloober Team подтвердила, что 24 октября будет выпущен новый бесплатный контент для Layers of Fear. Эта дата не случайна, ведь именно в этот день студия отмечает 15-летие со дня своего основания в 2008 году.