Состоялся релиз хоррора Layers of Fear ©

Layers of Fear, новая часть популярной серии ужасов от польской студии Bloober Team, стал доступен рынке сегодня. В работе, как и в случае с первой частью, помогала другая польская команда, Anshar Studios. Игра стала доступна на ПК через GOG.com и в Epic Games Store и на консолях. В игре есть перевод на русский язык в виде субтитров.

Как и предыдущие части серии, Layers of Fear представляет собой приключение от первого лица в атмосфере хоррора. Изысканное визуальное оформление игры, созданное на движке Unreal Engine 5, станет одной из главных ее достопримечательностей.

Разработчики не смогли правильно настроить таймер в Steam, а о своей ошибке они сообщили через Твиттер, только после того как отчет подошел "к релизу" сегодня утром.

У нас была проблема с этим автоматическим обратным отсчетом, к сожалению, когда он начинается, вы не можете остановить его.

Самое смешное, что и к вечернему запуску они так и не сумели уладить все ошибки и не смогли нормально запустить игру в цифровом магазине Valve. В данный момент игра продается в GOG со скидкой 15% по цене 16.99 долларов, а версия для Steam задерживается.