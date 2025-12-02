Разработчики объявили, что условно-бесплатный экшен Let it Die получит полноценную оффлайн-версию. Теперь фанаты смогут погружаться в хардкорный рогалик даже после окончания поддержки онлайн-сервисов.

Оффлайн-версия находится в разработке и будет включать основную кампанию, а также подземелья, которые можно проходить без подключения к серверам. Конкретные платформы пока не раскрываются, но с учётом выхода оригинала на PlayStation 4 и ПК, можно ожидать релиз для этих платформ и, возможно, современных консолей.

Первый Let it Die, созданный Grasshopper Manufacture и GungHo Online Entertainment, вышел в 2016 году и предлагал уникальное сочетание roguelike-элементов и PvP. Игроки сражались, поднимаясь по "Башне Барбов", сталкиваясь с хаотичными боями и непредсказуемыми врагами. Новая оффлайн-версия позволит насладиться этим опытом без ограничений онлайн-режима, делая игру доступной для широкой аудитории хардкорных геймеров.