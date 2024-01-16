Life Makeover - Календарь наград на Январь 2024

Ежедневно заходите в игру и получайте награды в виде золота, алмазов, палитр, энергии и моды.
Если Ваша ежедневная активность в игре 90 и более, Вы каждый день будете получать 1 бесплатное восстановление входа (доступно 3 раза в месяц). Благодаря им, Вы сможете получать награды за пропущенные дни.
Так же, бесплатные восстановления входа можно получить за определенный уровень возврата. При обновлении календаря, восстановления входа сбрасываются - не забудьте ими воспользоваться!
Заходя каждый день, можно собрать 4-ех звездочную моду, в набор входит:
- Кольцо "Время кошек"
- Серьги "Каштановый сад"
- Заколки "Разрезая облака"
- Туфли "Теплая пастораль"
- Гольфы "Осеннее солнце"
- Платье "Язык осени"