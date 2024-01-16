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Life Makeover 11.12.2022
Симулятор
9 3 оценки

Life Makeover - Календарь наград на Январь 2024

HADES_06
Новости

Ежедневно заходите в игру и получайте награды в виде золота, алмазов, палитр, энергии и моды.
Если Ваша ежедневная активность в игре 90 и более, Вы каждый день будете получать 1 бесплатное восстановление входа (доступно 3 раза в месяц). Благодаря им, Вы сможете получать награды за пропущенные дни.

Так же, бесплатные восстановления входа можно получить за определенный уровень возврата. При обновлении календаря, восстановления входа сбрасываются - не забудьте ими воспользоваться!

Заходя каждый день, можно собрать 4-ех звездочную моду, в набор входит:

  • Кольцо "Время кошек"
  • Серьги "Каштановый сад"
  • Заколки "Разрезая облака"
  • Туфли "Теплая пастораль"
  • Гольфы "Осеннее солнце"
  • Платье "Язык осени"
Мода из календаря ежедневного входа
Мода из календаря ежедневного входа
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Life Makeover
11.12.2022
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