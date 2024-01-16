В Life Makeover началось событие Шкатулка сокровищ

10 января 2024 года стартовало долгожданное игровое событие "Шкатулка сокровищ", которое продлится до 23 января. Это прекрасная возможность для всех игроков пополнить свою коллекцию уникальными нарядами.
Чтобы получить желанный 5-звёздочный набор моды "Сладкий чай", необходимо регулярно обменивать хендмейд вещи на специальные монеты у хитрых лисиц. Эти очаровательные лисички то и дело появляются возле дома игроков в ожидании выгодного обмена. Также дополнительные монетки можно заработать, выполняя ежедневные задания игры.
Для того, чтобы собрать весь набор целиком, потребуется 4750 монет. Так что отважным модницам и модникам придётся как следует потрудиться.
В набор входят:
- Прическа "Сладкое какао"
- Платье "Сладкий чай"
- Туфли "Чай с хлебом"
- Гольфы "Чаепитие поэта"
- Серьги "Медовый чай"
- Чокер "Вечерний чай"