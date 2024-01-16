В Life Makeover началось событие Шкатулка сокровищ

Эта игра открывает безграничные возможности для творчества и самовыражения. Здесь вы не просто перевоплощаетесь в разные образы, а создаёте собственный неповторимый стиль.

Начните с создания персонажа — настройте черты лица, цвет кожи, пропорции тела. Экспериментируйте с причёсками, одеждой, аксессуарами. Создавайте повседневные, вечерние, экстравагантные наряды. Раскройте талант дизайнера — шейте уникальную одежду, создавайте принты и узоры. Устраивайте персональные показы мод и делитесь своими работами с друзьями.

Life Makeover также позволяет дополнить свой образ идеальным домом, поэтому попробуйте спроектировать интерьер с нуля — от планировки до мебели и декора. Вы можете воплотить в жизнь самые смелые архитектурные идеи.