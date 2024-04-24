В Line War добавят однопользовательский и кооперативный режимы

Независимый разработчик 4X стратегии Line War огласил свои планы по добавлению в игру однопользовательских сражений против ИИ и возможность кооперативной игры – всё это появится в рамках обновления, которое выйдет 5 мая.

Сейчас в Line War доступен только мультиплеер. Ещё одним улучшением станет система гандикапа: можно будет сыграть против более сильных игроков в режиме 2v1 или дать ИИ бонусы вплоть до четырёхкратного усиления. Также игра будет переведена на множество языков, включая русский.

Line War разрабатывалась в течение 8 месяцев независимым разработчиком в одиночку. Основная идея игры заключается в почти полном отсутствии микроконтроля – юниты управляются при помощи более общих команд.

Сейчас разработчик просит о том, чтобы все неравнодушные рассказали о его игре друзьям или даже постримили – если он увидит возрастающий интерес, то обещает удвоить свои усилия по дальнейшей разработке. На данный момент онлайн игры не превышает 30 человек, поэтому просьба выглядит достаточно понятно.