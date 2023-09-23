В Lineage 2: Essence анонсировали октябрьское слияние серверов

21 сентября 2023 года издатель "Иннова" анонсировал очередное объединение игровых серверов Lineage 2: Essence. В российской версии ММОРПГ сделают два мира из четырех текущих.
Сервера Indigo и Ivory сольют в единый Skyblue, а миры Plum и Lavender объединят в Magenta. Событие запланировано на 4 октября 2023 года.
Будут удалены все персонажи ниже 19-го уровня, которые не посещали L2 в течение 90 дней. На одном аккаунте перенесут до 7 героев.
Традиционно сохранят весь прогресс и предметы, а в случае совпадения имён дадут возможность поменять никнейм.
На этой неделе в игре началось сразу два ивента "LvL 94" и Календарь подарков для всех категорий игроков.
Классическая история для умирающих мморпг.
Потом создадут новый сервер с рейтами, плюшками и ивентами. Спустя год-два сольют со старым сервером.
New world так почти с релиза живет 😄
Хз, зачем играть в это, если есть L2M
Сирус и Ювов тоже который год хоронят, а они новые сервера запускают и апгрейдят свои миры новым авторским контентом, которого нету у близов с их актуалочкой и прочим фуфлом.
никуда Линейка не денется, кому надоест Black Desert пойдут в Линейку, кому надоест Линейка пойдут в Сирус, кому приелся Сирус пойдёт в Ювов или Изен