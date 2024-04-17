Пушистое приключение Little Kitty, Big City стартует 9 мая

Игра Little Kitty, Big City выйдет 9 мая на Xbox Series, Xbox One, Switch и PC через Steam и Microsoft Store, объявила компания-разработчик Double Dagger Studio. Игра также будет доступна через Xbox Game Pass. Прием предварительных заказов начнется уже сегодня.
В игре Little Kitty, Big City игрокам предстоит помочь маленькому котенку, который заблудился в большом городе. По дороге домой котик будет исследовать красочный город, помогать своим друзьям - животным, выполняя различные задания и просьбы, и устраивать хаос так, как может только кошка. Чувствуете себя особенно озорным? Нанесите визит владельцу ближайшего магазина и испортите ему день, помогая переставлять банки с вареньем. Среди других основных заданий: вздремнуть на солнышке, совершить мелкое воровство в виде кражи чужого бублика, опрокинуть хрупкие плантаторы и другие различные кошачьи преступления без жертв.
Чёт как-то не то... До Stray далеко, вообще не цепляет, минималистическая графика мобилкой за версту тянет...
мило)
Кот в мотльбку кот 💖💗🥰😎