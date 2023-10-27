Авторы ремастера Lollipop Chainsaw внесут улучшения в игровой процесс

О том, что экшен Lollipop Chainsaw получит ремейк, было известно уже давно. Предполагалось, что он выйдет в этом году, но в итоге дебют состоится не раньше следующего лета. Однако не все так плохо — разработчики игры раскрыли, какие изменения будут внесены в игровой процесс.

Ёсими Ясуда, продюсер грядущей игры Lollipop Chainsaw от RePOP, рассказал о масштабах изменений в игровом процессе X. Цель улучшений игрового процесса, написал он:

[...] превратить боевые действия в то, от чего современные консольные геймеры могут получать удовольствие.

По словам Ясуды, в RePOP будет как минимум три новых функции:

увеличение динамики боев - цель состоит в том, чтобы устранить впечатление "медленной" боевой системы;

улучшенная синхронизация "комбо" с использованием приемов поддержки и атак бензопилой;

улучшенное поведение камеры.

Пользователи, на удивление, восприняли новость об изменениях очень позитивно. Практически не появилось ни одного негативного комментария, так что очевидно, что поклонники полностью доверяют студии Dragami Games, разрабатывающей ремастер Lollipop Chainsaw (до недавнего времени еще называвшийся ремейком).

Опасения по поводу цензуры в RePOP практически повсеместны. Многие поклонники оригинальной версии опасаются, что разработчики "осовременят" игру и тем самым лишат ее той атмосферы, которая привлекала игроков.

В своем сообщении Ясуда также упомянул "современных консольных геймеров". Это может говорить о том, что долгожданный ремастер выйдет только на этих устройствах, минуя ПК. Отсутствие релиза игры на этой платформе уже подвергалось резкой критике во время выхода оригинала.

На данный момент мы еще не знаем, на каких платформах выйдет Lollipop Chainsaw RePOP. Поэтому будем надеяться, что производитель просто "забыл" и по рассеянности не включил в игру пользователей ПК.

Оригинальная Lollipop Chainsaw вышла в 2012 году для PlayStation 3 и Xbox 360, и на Metacritic Xbox-версия набрала 64 отзыва критиков со средним баллом 70/100.