Авторы ремастера Lollipop Chainsaw внесут улучшения в игровой процесс

О том, что экшен Lollipop Chainsaw получит ремейк, было известно уже давно. Предполагалось, что он выйдет в этом году, но в итоге дебют состоится не раньше следующего лета. Однако не все так плохо — разработчики игры раскрыли, какие изменения будут внесены в игровой процесс.
Ёсими Ясуда, продюсер грядущей игры Lollipop Chainsaw от RePOP, рассказал о масштабах изменений в игровом процессе X. Цель улучшений игрового процесса, написал он:
[...] превратить боевые действия в то, от чего современные консольные геймеры могут получать удовольствие.
По словам Ясуды, в RePOP будет как минимум три новых функции:
- увеличение динамики боев - цель состоит в том, чтобы устранить впечатление "медленной" боевой системы;
- улучшенная синхронизация "комбо" с использованием приемов поддержки и атак бензопилой;
- улучшенное поведение камеры.
Пользователи, на удивление, восприняли новость об изменениях очень позитивно. Практически не появилось ни одного негативного комментария, так что очевидно, что поклонники полностью доверяют студии Dragami Games, разрабатывающей ремастер Lollipop Chainsaw (до недавнего времени еще называвшийся ремейком).
Опасения по поводу цензуры в RePOP практически повсеместны. Многие поклонники оригинальной версии опасаются, что разработчики "осовременят" игру и тем самым лишат ее той атмосферы, которая привлекала игроков.
В своем сообщении Ясуда также упомянул "современных консольных геймеров". Это может говорить о том, что долгожданный ремастер выйдет только на этих устройствах, минуя ПК. Отсутствие релиза игры на этой платформе уже подвергалось резкой критике во время выхода оригинала.
На данный момент мы еще не знаем, на каких платформах выйдет Lollipop Chainsaw RePOP. Поэтому будем надеяться, что производитель просто "забыл" и по рассеянности не включил в игру пользователей ПК.
Оригинальная Lollipop Chainsaw вышла в 2012 году для PlayStation 3 и Xbox 360, и на Metacritic Xbox-версия набрала 64 отзыва критиков со средним баллом 70/100.
звучит как что то не полноценное
Да, боёвка во оригинале вялая.
да это даже не улучшения на 0.04 секунды подкрутят "все улучшили"
Увеличение FPS?..
Точно FPS.
Похоже что я сдохну от старасти,но порт на пк так и недождусь
Эмуль в помощь. Существует уже сто лет.
А этот ремастер по сути халтурный эмуль
Посмотрел обзор от стопгеймов-ну такое,напоминает Оничанбару,только даже у трэшовой Оничанбары мне боёвка понравилась больше.Теперь я понял,откуда авторы GoW 2018 года,стыбрили идею с болтающей башкой на поясе.Как бы то ни было,очень хочется поиграть,а ещё желательно,чтоб данный тайтл выстрелил большими продажами,чтобы издатели вновь почувствовали запах денег и перестали добавлять в игры повесточных образин.
Очень надеюсь что выйдет на ПК.
Делали б уже римейк чего мелочиться. Расширить сценарий, улучшить физику, динамику. Создать новые, оригинальные квесты.
Это же дофига делов, проще же состричь бабла ничего не делая
Текстуры поменять и при помощи SpecialK можно. А новая динамика боя, без замены физики, анимации. О чем они вообще? Сократить время анимации? Писали бы уж конкретно. Камера да. Но такой мелкий ремонт, кто хотел уже сам, сделал. Само собой если платформа, нужен плагин поддержки эмуляторов.
скоро новость будет, что ремастер стал обычным портом по требованию фанатов.
Надеюсь не будет как в ремастере ME2 и нельзя полюбоваться на все прелести Миранды
В оригинале как обычно встречается проблема с камерой. Иногда ракурсы такие, что нифига не видно. В остальном я бы ничего не менял. Три вида ударов: сильный бензопилой, быстрый помпонами, низкий бензопилой. Уворот и те же удары в прыжке тоже нормально работают. В игре кста есть физика груди и реакция героини на низкий ракурс камеры) Просто обновите модельки с текстурами, портируйте это на ПК и я хоть щас это куплю. Мне эта игра понравилась ещё с релиза. Но тогда она была на консолях, а эмуляторами 7 поколения еще и не пахло.