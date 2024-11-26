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Lollipop Chainsaw RePOP 12.06.2012
Экшен, Слэшер, Зомби, Юмор
7.8 438 оценок

Для Lollipop Chainsaw RePOP вышел качественный русификатор

AceTheKing
Новости

Как стало известно, пользователь TheDarkness_RU выпустил качественный русификатор для Lollipop Chainsaw RePOP.

Русификатор представляет из себя сильно улучшенную версию русификатора с PS3 и X360 версий игры, в котором создатель перевода поработал над исправлением ошибок, перерисовал основные текстуры, переработал шрифты, а так же добавил большее количество нецензурной лексики (там где она присутствует в оригинале) и отсутствующие субтитры, которые забыли перенести разработчики.

Lollipop Chainsaw RePOP "Русификатор текста" {TheDarkness_RU, 1С-СофтКлаб}

Lollipop Chainsaw RePOP доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

От этой игры можно словить эпилепсию, поиграл минут 20, хватило, слишком много эффектов, ожидал большего // Илья Афанасьев

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