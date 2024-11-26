Для Lollipop Chainsaw RePOP вышел качественный русификатор

Как стало известно, пользователь TheDarkness_RU выпустил качественный русификатор для Lollipop Chainsaw RePOP.

Русификатор представляет из себя сильно улучшенную версию русификатора с PS3 и X360 версий игры, в котором создатель перевода поработал над исправлением ошибок, перерисовал основные текстуры, переработал шрифты, а так же добавил большее количество нецензурной лексики (там где она присутствует в оригинале) и отсутствующие субтитры, которые забыли перенести разработчики.

Lollipop Chainsaw RePOP доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.