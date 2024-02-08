Loop Hero выйдет на iOS и Android 30 апреля

Playdigious выпустит мрачную фэнтезийную RPG Loop Hero для iOS в App Store и Android в Google Play 30 апреля, сообщил издатель.

Особенности мобильных версий:

Обновленный интерфейс – эксклюзивный мобильный интерфейс с полным сенсорным управлением.

Достижения Game Center.

Сохранение в облаке: поделитесь своим прогрессом между устройствами iOS.

Совместим с контроллерами MFi.

Оптимизация iPhone 15 (включая Pro Max).

Лич загнал мир во вневременную петлю и погрузил его жителей в бесконечный хаос. В этой ролевой игре в стиле «рогалик» используйте расширяющуюся колоду мистических карт, чтобы размещать врагов, здания и местность на каждом уникальном маршруте экспедиции отважного героя.

Собирайте и экипируйте мощную добычу для каждого класса героев для их сражений и расширяйте лагерь выживших, чтобы подкрепить каждое приключение на протяжении всего цикла. Разблокируйте новые классы, новые карты и коварных стражей в своем стремлении разорвать бесконечный цикл отчаяния.

Loop Hero впервые был выпущена для ПК в Steam, Epic Games Store, GOG и Humble Store 4 марта 2021 года, за ним последовал Switch 9 декабря 2021 года, а также Xbox Series и Xbox One 4 апреля 2023 года.