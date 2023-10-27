Представлен хвалебный трейлер ролевого экшена Lords of the Fallen

Компания CI Games выпустила новый трейлер к ролевому экшену Lords of the Fallen с цитатами из международной прессы, по крайней мере, самыми восторженными. Это также отличный способ продемонстрировать игру, которая в любом случае уже некоторое время находится на рынке.
В трейлере показаны в основном бои, в том числе и с явно большими и плохими боссами. Одним словом, в этой темной фэнтезийной игре, бесцеремонно оглядывающейся на серию Dark Souls, много экшена. Надо сказать, что Lords of the Fallen также очень понравилась геймерам, причем настолько, что обеспечила крупные продажи, превысив за несколько дней миллион проданных копий.
Учитывая затраты на разработку и маркетинг, которые были высокими, но не непомерными, как в других случаях, можно считать игру удачной, которая в ближайшие месяцы может стать только лучше. Подробнее об игре читайте в нашем обзоре Lords of the Fallen
Эх жаль уже прошёл.
Пока не начинаю, жду как все патчи выпустят)
Да пожалуй, там есть моменты спорные их уже пофиксили вроде бы.