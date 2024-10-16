Для LOST ARK вышло крупнейшее обновление за последние годы

Astrum Entertainment выпустила для онлайн-игры LOST ARK обновление «Воскрешение Казероса». Апдейт стал крупнейшим за последние несколько лет. С ним в MMORPG добавили обширный регион Северный Крузан, а также стартовал сезон 3.0.
С 30 октября стартует рейд Казероса: геймеры смогут сразиться с воскресшим Иллиаканом и стражем Бездны — Эгиром. Команда добавила и новый вид подземелий — Штаб Крузана, в котором можно поучаствовать в глобальных битвах.
Разработчики внесли в игру массу изменений. Например, переработали систему экипировки, введя четвертый ранг снаряжения. А система А.Р.К. упростит структуру аксессуаров и оснащения.
Для новых игроков Astrum Entertainment приготовила подарок. Те, кто зайдут в игру после начала сезона, получат бесплатный билет возвышения, ускоряющий прокачку персонажей. В этом же поможет и система «Супермококо Экспресс».
Обновление «Воскрешение Казероса» для LOST ARK уже доступно на площадке VK Play. Более подробно обо всех изменениях можно прочитать на официальном сайте игры.
Что то на задротском, не могу прочитать.
А сайт не на задротском?