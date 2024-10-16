Для LOST ARK вышло крупнейшее обновление за последние годы

Astrum Entertainment выпустила для онлайн-игры LOST ARK обновление «Воскрешение Казероса». Апдейт стал крупнейшим за последние несколько лет. С ним в MMORPG добавили обширный регион Северный Крузан, а также стартовал сезон 3.0.

С 30 октября стартует рейд Казероса: геймеры смогут сразиться с воскресшим Иллиаканом и стражем Бездны — Эгиром. Команда добавила и новый вид подземелий — Штаб Крузана, в котором можно поучаствовать в глобальных битвах.

Разработчики внесли в игру массу изменений. Например, переработали систему экипировки, введя четвертый ранг снаряжения. А система А.Р.К. упростит структуру аксессуаров и оснащения.

Для новых игроков Astrum Entertainment приготовила подарок. Те, кто зайдут в игру после начала сезона, получат бесплатный билет возвышения, ускоряющий прокачку персонажей. В этом же поможет и система «Супермококо Экспресс».

Обновление «Воскрешение Казероса» для LOST ARK уже доступно на площадке VK Play. Более подробно обо всех изменениях можно прочитать на официальном сайте игры.