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Lost Ark 07.11.2018
Экшен, Ролевая, MMO, Условно-бесплатная, Открытый мир
7.2 332 оценки

Для LOST ARK вышло крупнейшее обновление за последние годы

Solstice
Новости

Astrum Entertainment выпустила для онлайн-игры LOST ARK обновление «Воскрешение Казероса». Апдейт стал крупнейшим за последние несколько лет. С ним в MMORPG добавили обширный регион Северный Крузан, а также стартовал сезон 3.0.

С 30 октября стартует рейд Казероса: геймеры смогут сразиться с воскресшим Иллиаканом и стражем Бездны — Эгиром. Команда добавила и новый вид подземелий — Штаб Крузана, в котором можно поучаствовать в глобальных битвах.

Разработчики внесли в игру массу изменений. Например, переработали систему экипировки, введя четвертый ранг снаряжения. А система А.Р.К. упростит структуру аксессуаров и оснащения.

Для новых игроков Astrum Entertainment приготовила подарок. Те, кто зайдут в игру после начала сезона, получат бесплатный билет возвышения, ускоряющий прокачку персонажей. В этом же поможет и система «Супермококо Экспресс».

Обновление «Воскрешение Казероса» для LOST ARK уже доступно на площадке VK Play. Более подробно обо всех изменениях можно прочитать на официальном сайте игры.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Хидео Козлина

Что то на задротском, не могу прочитать.

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selfreaver

А сайт не на задротском?

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