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Mad Max 01.09.2015
Экшен, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.1 3 891 оценка

Слова Джорджа Миллера про игру по "Безумному Максу" разозлили бывшего главу Avalanche Studios

butcher69
Новости

На днях режиссер саги о Безумном Максе и "Фуриосы" Джордж Миллер выразил свое недовольство тем, какой получилась игра Mad Max 2015 года. Когда его спросили, возможна ли еще одна адаптация видеоигры, Миллер заявил, что предпочел бы, чтобы кто-то вроде Хидео Кодзимы взял бразды правления в свои руки и выложился на полную, а не сделал бы это наполовину.

Комментарии Джорджа Миллера по поводу игры Mad Max дошли до ушей бывшего главы Avalanche Studios Кристофера Сундберга (Christofer Sundberg), который отправился в X, чтобы поделиться своей точкой зрения. По словам Сундберга, Миллер и его команда обратились в Avalanche Studios - студию, которая в то время была известна созданием игр с открытым миром, таких как Just Cause и theHunter, - с намерением сделать линейную игру. Только после года разработки команда Миллера сказала Avalanche Studios отказаться от линейных сегментов игры в пользу более открытого мира, что и было первоначальным предложением студии. Это объясняет полярный подход к дизайну игры, в которой игроки могут свободно перемещаться по открытому миру, но попадают в линейные секции, когда достигают места назначения.

Это полный бред и высокомерие. Команда фильмов сделала всё возможное, чтобы сделать эту игру полностью линейной — хотя заключили контракт со студией, которая занималась проектами с открытым миром. Уверен, что Кодзима сделал бы потрясающую игру по "Максу", но это был бы совсем иной опыт. После первого года разработки они поняли, что заставили нас сделать линейное приключение, а не игру в открытом мире, как мы предлагали изначально. Мы выбросили в мусорку год работы и в ответ услышали только фразу: "Сегодня игроки нужно больше свободы". Да кто бы мог подумать!

Кроме того, Сундберг рассказал, что Avalanche Studios вынудили выпустить Mad Max в тот же день, что и Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain Хидео Кодзимы, что плохо сказалось на продажах. По словам Сундберга, это привело к тому, что "куча потрясающих DLC" для игры была отменена.

Это была чертовски крутая игра, но её выпустили в ужасное окно релизов. Мы не смогли убедить издателя выбрать другую дату... Из-за того, что нам пришлось выпустить Mad Max в один день с Metal Gear Solid 5, нас обвинили в плохих продажах и отменили кучу крутых DLC, которые уже были готовы к релизу.

Хотя Сундберг недоволен тем, как сложилось сотрудничество Джорджа Миллера и Avalanche Studios, он уверен, что если Хидео Кодзима возьмется за франшизу Mad Max, то он сделает "потрясающую игру". В настоящее время Kojima Productions занята множеством проектов, включая Death Stranding 2: On The Beach, OD (написанную в соавторстве с Джорденом Пилом) и неанонсированную игру под рабочим названием Physint.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
SheriffKo
Миллер заявил, что предпочел бы, чтобы кто-то вроде Хидео Кодзимы взял бразды правления в свои руки и выложился на полную, а не сделал бы это наполовину.

Миллер бы заплакал, будь в его голове память об MGS V кроме той, что эта игра "когда-то была и её Кодзима делал". CONAMI тоже бы заплакало. А Кристофер уже плачет, потому что вокруг него быстрозабывальщики и переобувальщики. Как и среди всех нас.

Игра по итогу вышла хорошей. Не заметил обрубков контента, хотя может их тщательно заполировали и скрыли. А с даты релиза я вообще выпал. В целом сообщение Миллера выглядит откровенной издёвкой.

1
Punisher1

Куча длс готовых у релизу я неослышался

1
Angry_Shark

Как по мне очень неплохая игра, не шедевр 10/10 на кончиках пальцев, но на крепкую 7-ку. Брутальная боёвка (хоть и двухкнопочная), приятная физика транспорта и экшн. Вполне годная графика для того времени и сейчас выглядит очень хорошо. Многие пишут про гринд, но он не анальный в отличии от игр серии AC, к тому же никто не заставляет пылесосить всю карту. Сюжет простенький, впрочем как и в фильмах, без глубины. Игра часов на 20-25, не успевает надоесть.
А Миллер просто фигню ляпнул. Слишком он переоценивает себя.

1
Кей Овальд

Правильно сказал. Миллер чёт фигню сказал.

0
SOLUS5678

Нужно было слушать разработчиков. А когда игра не добрала что теперь перекладывать ответственность друг на друга.

0
ZAUSA

Конечно же Миллер заставил геймплей сделать таким линейным, что там одинаковые боссы, одинаковая зачистка вышек, унылый гринд.

-4
Niko71790

просто пиар, чтобы набить общественного мнения и вспомнить о франшизе, дабы ценник приподнять и сделать по фуриосе ещё одну игру франшизы, не более

-4
warp 37

Неплохая игра, но особо ничем не примечательная. Впрочем, как и фильм.

-6