Слова Джорджа Миллера про игру по "Безумному Максу" разозлили бывшего главу Avalanche Studios

На днях режиссер саги о Безумном Максе и "Фуриосы" Джордж Миллер выразил свое недовольство тем, какой получилась игра Mad Max 2015 года. Когда его спросили, возможна ли еще одна адаптация видеоигры, Миллер заявил, что предпочел бы, чтобы кто-то вроде Хидео Кодзимы взял бразды правления в свои руки и выложился на полную, а не сделал бы это наполовину.

Комментарии Джорджа Миллера по поводу игры Mad Max дошли до ушей бывшего главы Avalanche Studios Кристофера Сундберга (Christofer Sundberg), который отправился в X, чтобы поделиться своей точкой зрения. По словам Сундберга, Миллер и его команда обратились в Avalanche Studios - студию, которая в то время была известна созданием игр с открытым миром, таких как Just Cause и theHunter, - с намерением сделать линейную игру. Только после года разработки команда Миллера сказала Avalanche Studios отказаться от линейных сегментов игры в пользу более открытого мира, что и было первоначальным предложением студии. Это объясняет полярный подход к дизайну игры, в которой игроки могут свободно перемещаться по открытому миру, но попадают в линейные секции, когда достигают места назначения.

Это полный бред и высокомерие. Команда фильмов сделала всё возможное, чтобы сделать эту игру полностью линейной — хотя заключили контракт со студией, которая занималась проектами с открытым миром. Уверен, что Кодзима сделал бы потрясающую игру по "Максу", но это был бы совсем иной опыт. После первого года разработки они поняли, что заставили нас сделать линейное приключение, а не игру в открытом мире, как мы предлагали изначально. Мы выбросили в мусорку год работы и в ответ услышали только фразу: "Сегодня игроки нужно больше свободы". Да кто бы мог подумать!

Кроме того, Сундберг рассказал, что Avalanche Studios вынудили выпустить Mad Max в тот же день, что и Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain Хидео Кодзимы, что плохо сказалось на продажах. По словам Сундберга, это привело к тому, что "куча потрясающих DLC" для игры была отменена.

Это была чертовски крутая игра, но её выпустили в ужасное окно релизов. Мы не смогли убедить издателя выбрать другую дату... Из-за того, что нам пришлось выпустить Mad Max в один день с Metal Gear Solid 5, нас обвинили в плохих продажах и отменили кучу крутых DLC, которые уже были готовы к релизу.

Хотя Сундберг недоволен тем, как сложилось сотрудничество Джорджа Миллера и Avalanche Studios, он уверен, что если Хидео Кодзима возьмется за франшизу Mad Max, то он сделает "потрясающую игру". В настоящее время Kojima Productions занята множеством проектов, включая Death Stranding 2: On The Beach, OD (написанную в соавторстве с Джорденом Пилом) и неанонсированную игру под рабочим названием Physint.