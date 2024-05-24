Слова Джорджа Миллера про игру по "Безумному Максу" разозлили бывшего главу Avalanche Studios

На днях режиссер саги о Безумном Максе и "Фуриосы" Джордж Миллер выразил свое недовольство тем, какой получилась игра Mad Max 2015 года. Когда его спросили, возможна ли еще одна адаптация видеоигры, Миллер заявил, что предпочел бы, чтобы кто-то вроде Хидео Кодзимы взял бразды правления в свои руки и выложился на полную, а не сделал бы это наполовину.
Комментарии Джорджа Миллера по поводу игры Mad Max дошли до ушей бывшего главы Avalanche Studios Кристофера Сундберга (Christofer Sundberg), который отправился в X, чтобы поделиться своей точкой зрения. По словам Сундберга, Миллер и его команда обратились в Avalanche Studios - студию, которая в то время была известна созданием игр с открытым миром, таких как Just Cause и theHunter, - с намерением сделать линейную игру. Только после года разработки команда Миллера сказала Avalanche Studios отказаться от линейных сегментов игры в пользу более открытого мира, что и было первоначальным предложением студии. Это объясняет полярный подход к дизайну игры, в которой игроки могут свободно перемещаться по открытому миру, но попадают в линейные секции, когда достигают места назначения.
Это полный бред и высокомерие. Команда фильмов сделала всё возможное, чтобы сделать эту игру полностью линейной — хотя заключили контракт со студией, которая занималась проектами с открытым миром. Уверен, что Кодзима сделал бы потрясающую игру по "Максу", но это был бы совсем иной опыт. После первого года разработки они поняли, что заставили нас сделать линейное приключение, а не игру в открытом мире, как мы предлагали изначально. Мы выбросили в мусорку год работы и в ответ услышали только фразу: "Сегодня игроки нужно больше свободы". Да кто бы мог подумать!
Кроме того, Сундберг рассказал, что Avalanche Studios вынудили выпустить Mad Max в тот же день, что и Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain Хидео Кодзимы, что плохо сказалось на продажах. По словам Сундберга, это привело к тому, что "куча потрясающих DLC" для игры была отменена.
Это была чертовски крутая игра, но её выпустили в ужасное окно релизов. Мы не смогли убедить издателя выбрать другую дату... Из-за того, что нам пришлось выпустить Mad Max в один день с Metal Gear Solid 5, нас обвинили в плохих продажах и отменили кучу крутых DLC, которые уже были готовы к релизу.
Хотя Сундберг недоволен тем, как сложилось сотрудничество Джорджа Миллера и Avalanche Studios, он уверен, что если Хидео Кодзима возьмется за франшизу Mad Max, то он сделает "потрясающую игру". В настоящее время Kojima Productions занята множеством проектов, включая Death Stranding 2: On The Beach, OD (написанную в соавторстве с Джорденом Пилом) и неанонсированную игру под рабочим названием Physint.
Миллер бы заплакал, будь в его голове память об MGS V кроме той, что эта игра "когда-то была и её Кодзима делал". CONAMI тоже бы заплакало. А Кристофер уже плачет, потому что вокруг него быстрозабывальщики и переобувальщики. Как и среди всех нас.
Игра по итогу вышла хорошей. Не заметил обрубков контента, хотя может их тщательно заполировали и скрыли. А с даты релиза я вообще выпал. В целом сообщение Миллера выглядит откровенной издёвкой.
Куча длс готовых у релизу я неослышался
Как по мне очень неплохая игра, не шедевр 10/10 на кончиках пальцев, но на крепкую 7-ку. Брутальная боёвка (хоть и двухкнопочная), приятная физика транспорта и экшн. Вполне годная графика для того времени и сейчас выглядит очень хорошо. Многие пишут про гринд, но он не анальный в отличии от игр серии AC, к тому же никто не заставляет пылесосить всю карту. Сюжет простенький, впрочем как и в фильмах, без глубины. Игра часов на 20-25, не успевает надоесть.
А Миллер просто фигню ляпнул. Слишком он переоценивает себя.
Правильно сказал. Миллер чёт фигню сказал.
Нужно было слушать разработчиков. А когда игра не добрала что теперь перекладывать ответственность друг на друга.
Конечно же Миллер заставил геймплей сделать таким линейным, что там одинаковые боссы, одинаковая зачистка вышек, унылый гринд.
просто пиар, чтобы набить общественного мнения и вспомнить о франшизе, дабы ценник приподнять и сделать по фуриосе ещё одну игру франшизы, не более
Неплохая игра, но особо ничем не примечательная. Впрочем, как и фильм.