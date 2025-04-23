Релиз Madden NFL 26 может состояться 14 августа

Согласно инсайдеру billbil-kun из Dealabs, футбольный симулятор Madden NFL 26 от EA Sports выйдет 14 августа 2025 года — в тот же день стартует предсезонка NFL. Пока официального анонса не было, но по данным источника, он должен состояться уже на этой неделе.

Как и в прошлые годы, помимо стандартной версии, ожидается Deluxe Edition, которая предоставит покупателям три дня раннего доступа. Кроме того, подписчики EA Play смогут протестировать игру в течение 10 часов с 11 августа.

По слухам, EA также готовит анонс версии для Nintendo Switch 2 — новой консоли, к которой компания обещает внимательное отношение. В отличие от урезанных релизов на старом Switch, на Switch 2 планируются полноценные версии Madden NFL и EA Sports FC, с поддержкой всех возможностей платформы. Разработка ведётся с учётом технических особенностей консоли, хотя вопросы вроде кроссплатформенного мультиплеера пока остаются без ответа.

В прошлом году Madden NFL 25 вышла в августе, а её лицом стал звезда San Francisco 49ers — Кристиан Маккэффри, так что предполагаемые даты вполне вписываются в традиции серии. Ожидается, что Madden NFL 26 выйдет на PS5, Xbox Series X/S и PC, с последующим расширением на новые платформы.