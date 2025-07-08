Для "Mafia 2 Final Cut" выйдет мод, исправляющий все баги + лаунчер

Привет, друзья!
С радостью представляем наш новый лаунчер для Final Cut 1.2.1. Этот инструмент позволит следить за новостями и настраивать игру под свои предпочтения.
С лаунчером вы можете:
- Изменить интерфейс: выбрать оригинал или бета-версии
- Включить звуки торможения из бета-версии
- Поменять язык
- Удалить сохранения
Лаунчер будет доступен вместе с модом в одном архиве, что упростит его использование.
Мы уверены, что этот лаунчер станет вашим незаменимым помощником в игре!
Главное меню надо переделать, выглядит плохо.
ща метнутся кабанчиком и специально для тебя исправятся
не смог играть потому что мафия 2 не сохраняла куда надо. короче что то с сохрами было. исправлено?
Облако steam всегдаьлежрит сохранение
Это давний пиратский баг который был ещё на первых версиях пиратки, давно всё исправлено уже
Спасибо ребятам которые не только делают и продвигают моды, но и улучшают их)))
Здорово
Маш вствай, мы всё исправили, вообще всё!
1.3 они родят ?
А 1.3 в этом году можно ждать?
Возможно она будет, но мы лично сами не знаем чем щас занимается Fokpok
И как скачать? Как поиграть?
Ещё наверное не вышел, ждём
принял.
Не забываете подписатся на наши Соц Сети, ссылка в профили
Смысл псевдо открытый мир по сути делать нех уй, на раз.