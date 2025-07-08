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Mafia 2 23.08.2010
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
9.1 12 828 оценок

Для "Mafia 2 Final Cut" выйдет мод, исправляющий все баги + лаунчер

The Rockenbird Band The Rockenbird Band

Привет, друзья!

С радостью представляем наш новый лаунчер для Final Cut 1.2.1. Этот инструмент позволит следить за новостями и настраивать игру под свои предпочтения.

С лаунчером вы можете:

  • Изменить интерфейс: выбрать оригинал или бета-версии
  • Включить звуки торможения из бета-версии
  • Поменять язык
  • Удалить сохранения

Лаунчер будет доступен вместе с модом в одном архиве, что упростит его использование.

Мы уверены, что этот лаунчер станет вашим незаменимым помощником в игре!

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16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Jarvis666

Главное меню надо переделать, выглядит плохо.

5
MagnanimousCecil

ща метнутся кабанчиком и специально для тебя исправятся

blink182182

не смог играть потому что мафия 2 не сохраняла куда надо. короче что то с сохрами было. исправлено?

2
mad7ess

Облако steam всегдаьлежрит сохранение

2
Василий Донсков

Это давний пиратский баг который был ещё на первых версиях пиратки, давно всё исправлено уже

Гость_01

Спасибо ребятам которые не только делают и продвигают моды, но и улучшают их)))

2
BloomingVysor

Здорово

AT_Sagor

Маш вствай, мы всё исправили, вообще всё!

Rorschach93

1.3 они родят ?

Vad Pvn

А 1.3 в этом году можно ждать?

The Rockenbird Band

Возможно она будет, но мы лично сами не знаем чем щас занимается Fokpok

1
besnovaty1986

И как скачать? Как поиграть?

vendettaspsycho

Ещё наверное не вышел, ждём

besnovaty1986 vendettaspsycho

принял.

The Rockenbird Band

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JustVladimirStudio

Смысл псевдо открытый мир по сути делать нех уй, на раз.