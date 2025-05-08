Mafia: The Old Country получит защиту Denuvo

Сегодня компания Take-Two представила геймплейный трейлер, системные требования и поделилась новыми подробностями Mafia: The Old Country.
В частности на странице игры в Steam появилась информация о том, что PC-версия игры будет защищена защитой Denuvo. Тем не менее хорошие новости для пиратов все-таки есть: предыдущая часть, Mafia: Definitive Edition тоже была защищена Denuvo, однако Take-Two периодически удаляет защиту из своих проектов спустя время. Из Mafia: Definitive Edition, к примеру, защита была удалена ровно через год после релиза игры - возможно и Mafia: The Old Country ждет нечто подобное.
Mafia: The Old Country выйдет 8 августа текущего года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Это хорошо и 3тысячи за игру не так уж и много
Скоро поднимут цену.
ой зря такое пишешь,тут у людей 100р то не найдется на активаху, а ты про 3к
почему?цена предзаказа всегда фиксированная как правило
Не, не всегда. Иногда, бывает, правят или вообще регионлок ставят
я только такое у сталкер 2 видел, когда через некоторое время подняли
но там предзаказы с 2021 года открыты были
Ели ставят дуню, значит выйдет очередной шлак наподобие тройки и не удивлюсь что гринд удвоится
Третья часть вышла без Denuvo, в отличии от Mafia: Definitive Edition.
денуво не показатель каловой игры, но на самом деле странно что ставят, ценник то низкий относительно. у 33 тоже вроде примерно такая цена, и без денуво норм продалась
лучше бы не ставили, больше людей возможно купило бы
Ну а что может выйти после Мафия 3) да и дефектное издание очень так себе, ну она хуже оригинала во всём кроме графики, и даже получилась более кастрированной, функции которые были в оригинальной игре в дефектной отсуствуют.
А по мне наоборот хороший показатель плохой игры, чего только стоит последний Ассасин
Вова я и так знаю
Через годик как раз оптимизацию поправят и выйдут все патчи и ДЛС) Не понимаю тех, кто бежит играть на релизе в сырой продукт.
у игры будут длс разве?
я думал одна игра и все
насчет релиза хз, за весь 2024 год прошел все на релизе и ничего не лагало, ну кроме сталкер 2,но там как говорится аномалия
Если игра будет успешной, то может и будут. Щас ДЛС выходят почти ко всем крупным тайтлам.
Как вариант пройти оригинал, пооткрывать все что можно и параллельно пройти длс по факту выхода . + учитывать, что если ничего более интересного в этом году не выходит, то и смысла ждать год нет :) не факт что уберут денуву через год и не факт что она повлияет на оптимизацию игры , а значит опять же незачем ждать.может и еше какие то причины у народа есть.
Оо свидетели денуво подъехали, считают что смогут лучше продать игру) Вон Киберпанк продался отлично даже с учётом что появился на торрентах на день раньше чем в стим..
Если игра хрень, то никакой Денуво ей не поможет. А если игра качественная, то и без защиты её будут покупать. Примеров уже полно. Пора уже разрабам понять это.
Сегодня из одной " великой " игры убрали дуньку ) . Slitterhead называется , так она даже на торрент трекерах никому не нужна .
денува - это хорошо. защиет. только им бы стоило держать защиту подолще. лет 5 хотябы. тогда бы в ней был смысл при ее широком распространении.
куда так много? зачем? 1 год
ну максимум 2 года
через 1-2 года уже скидон 50% и больше будет
тупо не отбивать будет попдиску на денуво
Денуво это хорошо? денуво это бесполезная срань
Самое время накинуться, может и одумаются
ну пока я бунта не вижу в стиме или где обычно игроки бунтуют против денуво
значит покупать не будем
4:19 игра будет защищена защитой Denuvo
4:20 предыдущая часть, Mafia: Definitive Edition тоже была защищена Denuvo, однако Take-Two периодически удаляет защиту из своих проектов спустя время.
Я вычеркиваю тебя из списка покупок. Но пока карандашом.
Стараюсь не покупать игры с дуней. Имхо, пробую игру, если после первых 3-4 часов игра не становится душной и скучно, покупаю. А с дуней хрен проверишь, разрабы ленивые куски кода кинули, или норм игру сделали, которая стоит своих денег.
в смысле?рефанды же есть
или 2 часа мало тип?
Они берут подписку 1 год так дорого держать эту защиту, но есть узколобые индивидуумы которые готовые её продлевать.
Почти все игры 2К с денувой, но где то через год её убирают.
на год кстати самый норм вариант
пираты подождут, акционеры или что там они хотят увидеть благодаря денуво это получают
все довольны
если бы по каждой игре объявляли типа снимем через Х времени - все были бы довольны наверное
До этого же было без Denuvo, а сегодня видимо решили поставить?)
все верно
? Где переиздания была с денувой.
Ну да, спецом что бы не поднимали шумиху раньше времени. Они даже на стриме удаляют упоминания на счет Denuvo)
звездарасы!
Логично же. ☝
Чёт какой-то rdr а не мафия // Роберт Кнаус
Ну значит подождем.
Да похер на денуву, главное чтобы калом не вышло, за это я боюсь больше
Если не будет демо версии, не рекомендую брать
Ну их право конечно, но явно проблем будет куча из за этого. + еще сам движок не пользуется хорошей историей...
Ну, значит, офлайн активацию куплю. Вынудили, получается.