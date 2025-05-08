Mafia: The Old Country получит защиту Denuvo

Сегодня компания Take-Two представила геймплейный трейлер, системные требования и поделилась новыми подробностями Mafia: The Old Country.

В частности на странице игры в Steam появилась информация о том, что PC-версия игры будет защищена защитой Denuvo. Тем не менее хорошие новости для пиратов все-таки есть: предыдущая часть, Mafia: Definitive Edition тоже была защищена Denuvo, однако Take-Two периодически удаляет защиту из своих проектов спустя время. Из Mafia: Definitive Edition, к примеру, защита была удалена ровно через год после релиза игры - возможно и Mafia: The Old Country ждет нечто подобное.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа текущего года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.