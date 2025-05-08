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Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.7 365 оценок

Mafia: The Old Country получит защиту Denuvo

AceTheKing AceTheKing

Сегодня компания Take-Two представила геймплейный трейлер, системные требования и поделилась новыми подробностями Mafia: The Old Country.

Жестокие будни начинающего сицилийского мафиози в геймплейном трейлере Mafia: The Old Country

В частности на странице игры в Steam появилась информация о том, что PC-версия игры будет защищена защитой Denuvo. Тем не менее хорошие новости для пиратов все-таки есть: предыдущая часть, Mafia: Definitive Edition тоже была защищена Denuvo, однако Take-Two периодически удаляет защиту из своих проектов спустя время. Из Mafia: Definitive Edition, к примеру, защита была удалена ровно через год после релиза игры - возможно и Mafia: The Old Country ждет нечто подобное.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа текущего года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

36
55
Комментарии: 55
Ваш комментарий
chaospaladin

Это хорошо и 3тысячи за игру не так уж и много

22
Беккер5443

Скоро поднимут цену.

9
My life is a game

ой зря такое пишешь,тут у людей 100р то не найдется на активаху, а ты про 3к

12
My life is a game Беккер5443

почему?цена предзаказа всегда фиксированная как правило

3
Кроллег My life is a game

Не, не всегда. Иногда, бывает, правят или вообще регионлок ставят

1
My life is a game Кроллег

я только такое у сталкер 2 видел, когда через некоторое время подняли
но там предзаказы с 2021 года открыты были

3
UnhappyYegor

Ели ставят дуню, значит выйдет очередной шлак наподобие тройки и не удивлюсь что гринд удвоится

14
AceTheKing

Третья часть вышла без Denuvo, в отличии от Mafia: Definitive Edition.

4
My life is a game

денуво не показатель каловой игры, но на самом деле странно что ставят, ценник то низкий относительно. у 33 тоже вроде примерно такая цена, и без денуво норм продалась

лучше бы не ставили, больше людей возможно купило бы

7
vovangt4

Ну а что может выйти после Мафия 3) да и дефектное издание очень так себе, ну она хуже оригинала во всём кроме графики, и даже получилась более кастрированной, функции которые были в оригинальной игре в дефектной отсуствуют.

UnhappyYegor My life is a game
денуво не показатель каловой игры

А по мне наоборот хороший показатель плохой игры, чего только стоит последний Ассасин

4
UnhappyYegor vovangt4

Вова я и так знаю

1
Sunsh1ne98

Через годик как раз оптимизацию поправят и выйдут все патчи и ДЛС) Не понимаю тех, кто бежит играть на релизе в сырой продукт.

8
My life is a game

у игры будут длс разве?
я думал одна игра и все
насчет релиза хз, за весь 2024 год прошел все на релизе и ничего не лагало, ну кроме сталкер 2,но там как говорится аномалия

Sunsh1ne98 My life is a game

Если игра будет успешной, то может и будут. Щас ДЛС выходят почти ко всем крупным тайтлам.

Антон Радикалушкин

Как вариант пройти оригинал, пооткрывать все что можно и параллельно пройти длс по факту выхода . + учитывать, что если ничего более интересного в этом году не выходит, то и смысла ждать год нет :) не факт что уберут денуву через год и не факт что она повлияет на оптимизацию игры , а значит опять же незачем ждать.может и еше какие то причины у народа есть.

vovangt4

Оо свидетели денуво подъехали, считают что смогут лучше продать игру) Вон Киберпанк продался отлично даже с учётом что появился на торрентах на день раньше чем в стим..

8
Sunsh1ne98

Если игра хрень, то никакой Денуво ей не поможет. А если игра качественная, то и без защиты её будут покупать. Примеров уже полно. Пора уже разрабам понять это.

8
MNM 777

Сегодня из одной " великой " игры убрали дуньку ) . Slitterhead называется , так она даже на торрент трекерах никому не нужна .

MunchkiN 616

денува - это хорошо. защиет. только им бы стоило держать защиту подолще. лет 5 хотябы. тогда бы в ней был смысл при ее широком распространении.

7
My life is a game

куда так много? зачем? 1 год
ну максимум 2 года
через 1-2 года уже скидон 50% и больше будет
тупо не отбивать будет попдиску на денуво

Никита Дроздоvv

Денуво это хорошо? денуво это бесполезная срань

MagnanimousCecil

Самое время накинуться, может и одумаются

5
My life is a game

ну пока я бунта не вижу в стиме или где обычно игроки бунтуют против денуво

Дворф

значит покупать не будем

5
Beckinsale

4:19 игра будет защищена защитой Denuvo

4:20 предыдущая часть, Mafia: Definitive Edition тоже была защищена Denuvo, однако Take-Two периодически удаляет защиту из своих проектов спустя время.

Я вычеркиваю тебя из списка покупок. Но пока карандашом.

Стараюсь не покупать игры с дуней. Имхо, пробую игру, если после первых 3-4 часов игра не становится душной и скучно, покупаю. А с дуней хрен проверишь, разрабы ленивые куски кода кинули, или норм игру сделали, которая стоит своих денег.

3
My life is a game

в смысле?рефанды же есть
или 2 часа мало тип?

1
kotasha

Они берут подписку 1 год так дорого держать эту защиту, но есть узколобые индивидуумы которые готовые её продлевать.

3
kotasha

Почти все игры 2К с денувой, но где то через год её убирают.

3
My life is a game

на год кстати самый норм вариант
пираты подождут, акционеры или что там они хотят увидеть благодаря денуво это получают
все довольны

если бы по каждой игре объявляли типа снимем через Х времени - все были бы довольны наверное

Zick211

До этого же было без Denuvo, а сегодня видимо решили поставить?)

3
My life is a game

все верно

kotasha

? Где переиздания была с денувой.

BloomingVysor

Ну да, спецом что бы не поднимали шумиху раньше времени. Они даже на стриме удаляют упоминания на счет Denuvo)

Аналиус

звездарасы!

3
Беккер5443

Логично же. ☝

2
Пользователь ВКонтакте

Чёт какой-то rdr а не мафия // Роберт Кнаус

2
vfa19

Ну значит подождем.

2
MRTeckOne

Да похер на денуву, главное чтобы калом не вышло, за это я боюсь больше

BloomingVysor

Если не будет демо версии, не рекомендую брать

BloomingVysor

Ну их право конечно, но явно проблем будет куча из за этого. + еще сам движок не пользуется хорошей историей...

Никита Дроздоvv

Ну, значит, офлайн активацию куплю. Вынудили, получается.

Viking90
The Old Country получит защиту Denuvo