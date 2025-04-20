Авторы Marathon показали новое интро, посвящённое скорому альфа-тестированию

Bungie выкатила альфа-интро своего экстракшен-шутера Marathon, где кратко ещё раз рассказала, за кого, собственно, предстоит играть.

Напоминаем, что в мире игры мы будем «Бегунами» (Runners) — некими цифровыми сущностями, чьё сознание при смерти просто «выбрасывается» из тела, а потом загружается в новую оболочку. Что-то вроде цифрового бессмертия, только с болью и перезагрузками. Этих самых Бегунов, судя по всему, наняли для поиска каких-то сокровищ в заброшенной колонии на Тау Кита IV.

Кстати, вчера также выяснилось, что разработчики решили отказаться от NDA в альфа-версии. Само тестирование начнётся уже 23 апреля, но только для жителей США и Канады.