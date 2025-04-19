"Стримьте сколько влезет" - Bungie сняла NDA с закрытого тестирования Marathon

В Bungie сообразили, что секретность — не лучший друг популярности, и сняли NDA с закрытого тестирования Marathon. Об этом они сами рассказали на Reddit.

По словам разработчиков, они вдруг поняли, что отзывы игроков и диалог с ними — это вроде как важно для создания нормальной игры. Теперь, начиная с 23 апреля, все желающие смогут не только играть в альфу, но и записывать ролики, стримить и вообще рассказывать всё, что думают.

Правда, в Bungie сразу предупредили — не надо думать, что в альфе вы увидите полноценную игру. Там не будет ни всех персонажей, ни локаций, ни даже нормального интерфейса. Да и графика ещё не финальная. Главная задача тестирования, по их словам, «сломать игру» и проверить, насколько работает основной геймплейный цикл.

Сама альфа стартует 23 апреля, но только для счастливчиков из США и Канады. А полноценный релиз Marathon запланирован на 23 сентября.