По слухам, открытая бета Marathon запланирована на август

По слухам, шутер Marathon от Bungie будет стоить $40 — игра не станет free-to-play, как ожидали некоторые фанаты. Об этом сообщил журналист Forbes Пол Тасси, ссылаясь на собственные источники. Цена вполне ожидаемая и соответствует стоимости других командных шутеров, таких как Helldivers 2 и Concord.

До релиза у игроков будет шанс попробовать игру — открытая бета, как утверждается, запланирована на август. Предзаказы стартуют после неё, включая несколько изданий на выбор. Возможно, точная цена и состав изданий будут официально подтверждены именно тогда.

Закрытая альфа начнётся уже 23 апреля. Bungie тем временем отказалась от прежней политики неразглашения, чтобы наладить более открытый диалог с сообществом. Это может свидетельствовать о желании студии вернуть доверие игроков и активно включить их в процесс доработки проекта.