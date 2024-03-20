Разработку сетевого шутера Marathon от Bungie возглавил ключевой геймдизайнер Valorant

В команде авторов Destiny 2 произошли серьезные изменения, которые не отразятся на популярной игре, но могут сильно повлиять на разработку будущего хита студии. Как сообщает портал IGN, в студии Bungie был заменен игровой директор, отвечающий за сетевой шутер Marathon. Теперь за проект отвечает Джо Зиглер, бывший геймдизайнер из Riot Games и игровой директор командного шутера Valorant.

По данным журналистов, смена руководства в разработке Marathon произошла на фоне растущего беспокойства вокруг производства проекта. Bungie стремится реализовать в шутере уникальные механики и собирается выпустить его как можно скорее. Для этого команде требуется свежее видение, которое может принести ключевой создатель Valorant.

Новое назначение Джо Зиглера подтвердил он сам через сообщения в социальных сетях. Он отметил, что находится в команде Bungie с 2022 года и участвовал в создании Marathon с самого начала, поэтому роль исполнительного директора для него не стала сюрпризом. По словам Зиглера, разработчики уже достигли больших результатов и вскоре будут готовы поделиться ими с сообществом.

Данная новость частично подтверждает слухи о серьезных перестановках в Bungie. Если верить сведениям анонимного разработчика студии, компания Sony осталась недовольна руководящим составом студии и стремится его полностью заменить.

Marathon пока не имеет даты выпуска, но игра будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, когда она выйдет.