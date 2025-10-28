Роджер Кларк из Red Dead Redemption 2 присоединился к Marathon - тест продлен

Согласно данным портала The Game Post, к актерскому составу шутера Marathon от студии Bungie присоединился Роджер Кларк — знаменитый исполнитель роли Артура Моргана из Red Dead Redemption 2. По слухам, он озвучивает персонажа по имени генерал Дэвик Рид.

Ранее разработчики уже подтвердили участие целого ряда известных актеров, включая Эрику Линдбек (Mortal Kombat 11, Marvel’s Spider-Man 2), Элайаса Туфексиса (Deus Ex, Assassin’s Creed), Ники Футтерман (Star Wars: The Clone Wars), Доннлу Хьюз и Бена Старра (Final Fantasy XVI).

Помимо новостей о касте, стало известно, что Bungie продлила закрытый технический тест Marathon на два дня — изначально он должен был завершиться сегодня. По информации инсайдеров, после недавнего альфа-тестирования игра претерпела заметные изменения, а её базовая версия, возможно, будет продаваться по цене около 40 долларов.

Marathon разрабатывается для PC, PlayStation 5 и Xbox Series, и остаётся одной из самых ожидаемых игр от Bungie после Destiny 2.