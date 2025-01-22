Бесплатный шутер Marvel Rivals взял титул лучшей игры декабря 2024 года

По данным аналитического агентства Newzoo, шутер Marvel Rivals занял третье место в списке самых популярных (по количеству часов) игр в декабре 2024 года. Статистика относится к США, Британии, Франции, Германии, Италии и Испании. Высокое место в чарте интересно и тем, что новинка, вышедшая 6 декабря, смогла обогнать своего прямого конкурента.

Речь идёт про Overwatch 2 — геройский шутер Blizzard, оригинал которого долгое время считался эталоном подобных проектов. Однако сейчас, как считают многие геймеры, игра пришла в упадок, что видно и по её месту в чарте самых популярных игр декабря. Там Overwatch 2 расположилась на 12-ом месте, хотя ещё в ноябре занимала девятое.

Есть большая вероятность того, что падение Overwatch 2 в рейтинге связано с переходом игроков в Marvel Rivals. Для этого есть сразу несколько причин: популярность персонажей комиксов, свежесть самой игры (она вышла 6 декабря), а также активное взаимодействие с сообществом игроков и частые обновления.

Например, прямо сейчас в Marvel Rivals проходит первый сезон, а с завтрашнего дня там начнётся весенний фестиваль, которое начнется 23 января.