Marvel Rivals будет получать двух новых героев каждые три месяца

Фанатов Marvel Rivals ждет приятная новость — разработчики игры планируют регулярно расширять список героев. В недавнем интервью с Metro директор игры Гуаньюнь Чэнь рассказал о планах NetEase по добавлению новых персонажей в игру.

Согласно Чэню, обновления будут привязаны к сезонам игры, которые продлятся по три месяца. Каждый сезон будет состоять из двух частей, и в каждой из них появится новый герой. Таким образом, игроки смогут рассчитывать на одного нового персонажа каждые полтора месяца.

"Мы хотим продолжать улучшать игровой процесс и поддерживать энтузиазм в нашем сообществе," — отметил Чэнь. Помимо новых героев, каждый сезон будет включать сезонные истории и новые карты.

Что касается порядка появления героев, Чэнь пояснил, что выбор персонажей будет зависеть от общей темы или геймплейной идеи, заложенной в основу конкретного сезона. На момент запуска в игре уже доступны восемь Стражей (Vanguards) и семь Стратегов (Strategists), что обеспечивает разнообразие тактических комбинаций.

"Мы верим, что текущее количество героев предлагает игрокам солидный выбор для тактических матчей. Однако добавление большего числа Дуэлянтов (Duelists) позволит глубже погрузиться в эту часть геймплея," — добавил Чэнь.

Разработчики также подчеркнули, что принимают во внимание обратную связь от сообщества. Это мнение игроков станет важным фактором в выборе очередности добавления новых героев.

"Мы хотим, чтобы все чувствовали себя услышанными и радовались нововведениям," — заключил Чэнь.

Marvel Rivals обещает держать игроков в напряжении благодаря регулярным обновлениям, новой сюжетной линии и расширению тактических возможностей.