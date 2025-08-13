Marvel Rivals могут выпустить на PlayStation 4

В сети появились слухи о том, что командный шутер Marvel Rivals может получить версию для PlayStation 4. Информацию обнаружил известный инсайдер PlayStation Game Size, который специализируется на анализе бэкенда PS Store и находит упоминания о будущих релизах.

По его данным, в базе PlayStation действительно появился намёк на PS4-версию Marvel Rivals. Однако сам источник отметил, что «надеется, что она никогда не выйдет», намекая на возможные технические ограничения консоли прошлого поколения.

Игроки в комментариях тоже выразили сомнения, что проект с насыщенной графикой и динамичными боями сможет комфортно работать на приставке, которой уже больше десяти лет. К тому же всё больше разработчиков отказываются от поддержки старых платформ — недавно создатели Genshin Impact объявили о скором закрытии PS4-версии своей игры.

Пока NetEase официально не подтверждала существование версии Marvel Rivals для PS4, поэтому воспринимать эти данные стоит с осторожностью. Возможно, ясность внесут в ближайшие анонсы.