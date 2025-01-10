Marvel Rivals за первый месяц заработала 136 миллионов долларов

Согласно данным китайского издания GameLook, героический экшен Marvel Rivals за первый месяц заработал почти 136,4 миллиона долларов. Из этой суммы 54,5 миллиона долларов поступило через Steam, а PlayStation 5 принесла 27,2 миллиона долларов. Остальная часть дохода пришлась на Xbox Series.

Согласно прогнозам, если NetEase продолжит поддерживать высокий трафик игроков и регулярно обновлять контент, например, добавление «Фантастической четверки», то Marvel Rivals может достичь прибыли в 1,36 миллиарда долларов за год.