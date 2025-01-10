Marvel Rivals за первый месяц заработала 136 миллионов долларов

Согласно данным китайского издания GameLook, героический экшен Marvel Rivals за первый месяц заработал почти 136,4 миллиона долларов. Из этой суммы 54,5 миллиона долларов поступило через Steam, а PlayStation 5 принесла 27,2 миллиона долларов. Остальная часть дохода пришлась на Xbox Series.
Согласно прогнозам, если NetEase продолжит поддерживать высокий трафик игроков и регулярно обновлять контент, например, добавление «Фантастической четверки», то Marvel Rivals может достичь прибыли в 1,36 миллиарда долларов за год.
А щас что я нарушил , что мой коммент потёрли?
C такими героями не грех
Я так и не нашёл это скин, не понимаю откуда его форсят.
На невидимую жопу
У меня его тупо нет.
Анлаки
После обновления моды не работают.
Моды потанцевально могут посчитать читерством, тип даже если просто текстуры всех стен заменить белым, а текстуры врагов сделать красными, это может дать преимущество над слепошарыми додиками, вроде меня.
Так что, скорее всего с ними будут бороться.
Не правильно. Бесплатные скинчики ударят по кармашку буржуйчиков. Ну или они так думают.
Какая жаль.
Как там конкорд поживает)
А что это ? )))