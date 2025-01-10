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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.2 221 оценка

Marvel Rivals за первый месяц заработала 136 миллионов долларов

butcher69
Новости

Согласно данным китайского издания GameLook, героический экшен Marvel Rivals за первый месяц заработал почти 136,4 миллиона долларов. Из этой суммы 54,5 миллиона долларов поступило через Steam, а PlayStation 5 принесла 27,2 миллиона долларов. Остальная часть дохода пришлась на Xbox Series.

Согласно прогнозам, если NetEase продолжит поддерживать высокий трафик игроков и регулярно обновлять контент, например, добавление «Фантастической четверки», то Marvel Rivals может достичь прибыли в 1,36 миллиарда долларов за год.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
rtnrwv

А щас что я нарушил , что мой коммент потёрли?

1
Диванный Боец

C такими героями не грех

-2
вупсич пупсич

Я так и не нашёл это скин, не понимаю откуда его форсят.

-1
Диванный Боец вупсич пупсич

На невидимую жопу

-1
вупсич пупсич Диванный Боец

У меня его тупо нет.

-1
Диванный Боец вупсич пупсич

Анлаки

0
Абдула Ибн Ебн Еб

После обновления моды не работают.

-2
smallhell

Моды потанцевально могут посчитать читерством, тип даже если просто текстуры всех стен заменить белым, а текстуры врагов сделать красными, это может дать преимущество над слепошарыми додиками, вроде меня.
Так что, скорее всего с ними будут бороться.

0
Абдула Ибн Ебн Еб smallhell

Не правильно. Бесплатные скинчики ударят по кармашку буржуйчиков. Ну или они так думают.

Какая жаль.

1
pro100chok

Как там конкорд поживает)

-3
Nodas

А что это ? )))

0