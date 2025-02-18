NetEase уволила всю западную команду разработчиков Marvel Rivals без объяснения причин

Китайская NetEase внезапно уволила команду западных разработчиков Marvel Rivals, включая геймдиректора, всего через несколько дней после громкого анонса. Один из бывших сотрудников назвал ситуацию в индустрии «странной», отметив, что команда только что представила успешную новую франшизу, а теперь оказалась на улице.
Официальной причины увольнений компания не озвучила, но примечательно, что уже завтра в Китае выходит Overwatch 2 — игру издаёт та же NetEase.
Сейчас бывшие разработчики ищут новую работу, а будущее Marvel Rivals остаётся под вопросом. При этом проект теперь полностью переходит под контроль китайского подразделения, а среди уволенных оказались ключевые специалисты, включая Гарри МакГи (дизайн уровней и механик) и самого геймдиректора Таддеуса Сассера, который ранее работал над Battlefield Hardline и Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier.
Так. Ну не привирайте. Вот корректная инфа:
Сократили американских дорогих дэвелоперов из штата Вашингтон. Там зарплата одного дэвелопера, вместе с налогами, была как у 2 китайских специалистов такого же уровня. Может даже 3.
Это и была китайская игра, на 99% сделанная китайской студией в рамках китайского издателя NetEase. Даже, если они сократили 50 человек из этого (самого дорого в рамках этой игры) американского отделения, то это ничего не меняет.
Пруфы https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7297672154060361729/
Хорошо что такие люди как ты есть, добрый человек, а то преподносят нам новость как усё, конец, собирайте чемоданы, игра закроется скоро)
Шиза какая-то.
Солидарен, такую игру сейчас профукают... rip marver rivals 2024-2025
Самая шизовая новость которую можно придумать. только увольнение разрабов диско Элизиум может это переплюнуть
до первого апреля еще полтора месяца
напоминает битву rutube и youtube, перебанили всех, а по итогу их все равно никто не смотрит
Ну не всю, а только америкосовскую команду. И правильно сделали собственно. Скинами и прочей требухой китайцы и сами набьют игру, а кормить тех, с кем у тебя торговые войны, не стоит. // Suhogruz Suhogruzovich
Это Сомбра хакнула!
А есть какие-то подтверждения и официальные источники? Ибо больше похоже на вброс.
близы занесли бабок чтобы хоть ктото играл в их калл, так как марвелы лучше во всем этой параши
Базу выдал бро
Похоже PVE режим накрылся медным тазом, игра продержалась всего пару месяцев.
Вот это вот поворот что сделали бедные разработчики? Они же на оборот сделали успешную бесплатную игру про супергероев а с ними такое. Боюсь представить что сделают китайцы с этой игрой.
Очень странно
Странно.
Мне конечно на обе игры насрать с высокой колокольни. Но думаю марвел по интереснее будет калвоча
))) классно))) // Кирилл Гордый
Слава Богу! Этот позор закроют=))
Если представить логику "эффективных менеджеров", то получается что марвелы нужны чтобы народ вернуть в эти онлайн дро* илки, и вот из мёртвых начинает вылезать овер и в их понимании - люди забьют на марвел и будут только в овер играть? или в их больном мозгу есть желаени превратить 2 игры в одинаковый уровень сосателей денег и вообще забить на разработку, просто игры будут существовать, ни кто не будет делать круто, будут тупо скины продавать без затрат...
На вброс похоже)
Одна ложь в новости. Чёрное на белое сменили. Тут совсем проверку не делают перед публикацией?
о да, наплыв китайских читеров
Они на своём сервере будут.