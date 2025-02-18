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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 294 оценки

NetEase уволила всю западную команду разработчиков Marvel Rivals без объяснения причин

IKarasik
Новости

Китайская NetEase внезапно уволила команду западных разработчиков Marvel Rivals, включая геймдиректора, всего через несколько дней после громкого анонса. Один из бывших сотрудников назвал ситуацию в индустрии «странной», отметив, что команда только что представила успешную новую франшизу, а теперь оказалась на улице.

Официальной причины увольнений компания не озвучила, но примечательно, что уже завтра в Китае выходит Overwatch 2 — игру издаёт та же NetEase.

Сейчас бывшие разработчики ищут новую работу, а будущее Marvel Rivals остаётся под вопросом. При этом проект теперь полностью переходит под контроль китайского подразделения, а среди уволенных оказались ключевые специалисты, включая Гарри МакГи (дизайн уровней и механик) и самого геймдиректора Таддеуса Сассера, который ранее работал над Battlefield Hardline и Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier.

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25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Danny Lamb

Так. Ну не привирайте. Вот корректная инфа:

В команде разработчиков Marvel Rivals произошли сокращения. Об этом сообщил геймдиректор игры Таддеус Сассэр. Он заявил, что уволили «его команду». Руководитель не уточнил, сколько именно человек сократили.
В сети предполагают, что NetEase Games сократила всех западных разработчиков из офиса в Сиэтле, поскольку дальнейшей поддержкой игры будет заниматься китайская команда. В компании пока не комментировали ситуацию.

Сократили американских дорогих дэвелоперов из штата Вашингтон. Там зарплата одного дэвелопера, вместе с налогами, была как у 2 китайских специалистов такого же уровня. Может даже 3.

При этом проект теперь полностью переходит под контроль китайского подразделения

Это и была китайская игра, на 99% сделанная китайской студией в рамках китайского издателя NetEase. Даже, если они сократили 50 человек из этого (самого дорого в рамках этой игры) американского отделения, то это ничего не меняет.

Пруфы https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7297672154060361729/

37
PVV DIT

Хорошо что такие люди как ты есть, добрый человек, а то преподносят нам новость как усё, конец, собирайте чемоданы, игра закроется скоро)

2
bysaturn

Шиза какая-то.

20
T r u m a n

Солидарен, такую игру сейчас профукают... rip marver rivals 2024-2025

5
Stalker608

Самая шизовая новость которую можно придумать. только увольнение разрабов диско Элизиум может это переплюнуть

15
goodneighbor

до первого апреля еще полтора месяца

3
kohopeyka

напоминает битву rutube и youtube, перебанили всех, а по итогу их все равно никто не смотрит

3
Пользователь ВКонтакте

Ну не всю, а только америкосовскую команду. И правильно сделали собственно. Скинами и прочей требухой китайцы и сами набьют игру, а кормить тех, с кем у тебя торговые войны, не стоит. // Suhogruz Suhogruzovich

3
fr54gh

Это Сомбра хакнула!

2
Navigor506

А есть какие-то подтверждения и официальные источники? Ибо больше похоже на вброс.

2
IbruhmanI

близы занесли бабок чтобы хоть ктото играл в их калл, так как марвелы лучше во всем этой параши

1
FakingWorld

Базу выдал бро

0
kotasha

Похоже PVE режим накрылся медным тазом, игра продержалась всего пару месяцев.

1
U1traMagnum

Вот это вот поворот что сделали бедные разработчики? Они же на оборот сделали успешную бесплатную игру про супергероев а с ними такое. Боюсь представить что сделают китайцы с этой игрой.

1
FrankPank

Очень странно

1
SOLUS5678

Странно.

1
-zotik-

Мне конечно на обе игры насрать с высокой колокольни. Но думаю марвел по интереснее будет калвоча

0
Пользователь ВКонтакте

))) классно))) // Кирилл Гордый

0
111Tanos111

Слава Богу! Этот позор закроют=))

0
LayTam75

Если представить логику "эффективных менеджеров", то получается что марвелы нужны чтобы народ вернуть в эти онлайн дро* илки, и вот из мёртвых начинает вылезать овер и в их понимании - люди забьют на марвел и будут только в овер играть? или в их больном мозгу есть желаени превратить 2 игры в одинаковый уровень сосателей денег и вообще забить на разработку, просто игры будут существовать, ни кто не будет делать круто, будут тупо скины продавать без затрат...

0
X_O_MAX_O_X

На вброс похоже)

0
Hartelose

Одна ложь в новости. Чёрное на белое сменили. Тут совсем проверку не делают перед публикацией?

0
rtnrwv
завтра в Китае выходит Overwatch 2

о да, наплыв китайских читеров

-1
fr54gh

Они на своём сервере будут.

0
Шрек и осел vs CD Project
-1