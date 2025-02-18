NetEase уволила всю западную команду разработчиков Marvel Rivals без объяснения причин

Китайская NetEase внезапно уволила команду западных разработчиков Marvel Rivals, включая геймдиректора, всего через несколько дней после громкого анонса. Один из бывших сотрудников назвал ситуацию в индустрии «странной», отметив, что команда только что представила успешную новую франшизу, а теперь оказалась на улице.

Официальной причины увольнений компания не озвучила, но примечательно, что уже завтра в Китае выходит Overwatch 2 — игру издаёт та же NetEase.

Сейчас бывшие разработчики ищут новую работу, а будущее Marvel Rivals остаётся под вопросом. При этом проект теперь полностью переходит под контроль китайского подразделения, а среди уволенных оказались ключевые специалисты, включая Гарри МакГи (дизайн уровней и механик) и самого геймдиректора Таддеуса Сассера, который ранее работал над Battlefield Hardline и Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier.