Слух: Релиз Marvel's Blade состоится в 2027 году

Похоже, фанатам придется подождать не менее трех лет, чтобы наконец-то поиграть в грядущую супергеройскую игру от Arkane Lyon. Джефф Грабб, надежный инсайдер, утверждает, что Marvel's Blade выйдет в 2027 году.

Выступая во время недавнего подкаста Xbox Era, надежный автор утечек сказал:

Они ожидают, что игра поступит в продажу в 2027 году.

Это может означать, что Marvel's Blade совпадет с выходом новой консоли Xbox, возможно, она выйдет как для Xbox Series S|X, так и для следующей консоли Microsoft. Поскольку, по слухам, Microsoft может выпустить свою следующую консоль уже в 2026 году, Marvel's Blade может стать одной из главных демонстраций нового "железа".

Интересно, что Джефф Грабб также предположил, что 2027 год — это самый ранний срок. Таким образом, Arkane Lyon, скорее всего, оставила место для возможных задержек и препятствий в разработке, будучи открытой для еще одного или двух лет разработки, если возникнет такая необходимость.

Последняя церемония вручения премии Game Awards принесла геймерам захватывающую новость, подтвердив намерения Arkane Lyon адаптировать собственность Marvel в AAA-игру. Однако анонс оставил фанатов в ожидании дополнительной информации, не предложив ни даты выхода, ни подробностей о платформах.

Отсутствие ясности заставило фанатов предположить, что игра все еще находится на ранней стадии разработки. Инсайдер дал нам представление о предполагаемых сроках релиза, заявив, что большая часть работы над проектом еще не завершена.