Слух: Релиз Marvel's Blade состоится в 2027 году

Похоже, фанатам придется подождать не менее трех лет, чтобы наконец-то поиграть в грядущую супергеройскую игру от Arkane Lyon. Джефф Грабб, надежный инсайдер, утверждает, что Marvel's Blade выйдет в 2027 году.
Выступая во время недавнего подкаста Xbox Era, надежный автор утечек сказал:
Они ожидают, что игра поступит в продажу в 2027 году.
Это может означать, что Marvel's Blade совпадет с выходом новой консоли Xbox, возможно, она выйдет как для Xbox Series S|X, так и для следующей консоли Microsoft. Поскольку, по слухам, Microsoft может выпустить свою следующую консоль уже в 2026 году, Marvel's Blade может стать одной из главных демонстраций нового "железа".
Интересно, что Джефф Грабб также предположил, что 2027 год — это самый ранний срок. Таким образом, Arkane Lyon, скорее всего, оставила место для возможных задержек и препятствий в разработке, будучи открытой для еще одного или двух лет разработки, если возникнет такая необходимость.
Последняя церемония вручения премии Game Awards принесла геймерам захватывающую новость, подтвердив намерения Arkane Lyon адаптировать собственность Marvel в AAA-игру. Однако анонс оставил фанатов в ожидании дополнительной информации, не предложив ни даты выхода, ни подробностей о платформах.
Отсутствие ясности заставило фанатов предположить, что игра все еще находится на ранней стадии разработки. Инсайдер дал нам представление о предполагаемых сроках релиза, заявив, что большая часть работы над проектом еще не завершена.
Все никак не могу принять факт, что 24й через пару дней. Как это в 27м? Ещё лет 6-7 ждать!
С каждым годом фраза "дожить до релиза" все меньше становится фигурой речи и все больше серьезным вопросом))
Казалось бы, современные технологии, нейросети, куча специалистов на рынке, новые движки, огромные возможности, а сроки разработки игр все растут и растут.
Такими темпами, лет через 10 игры походу вообще будут разрабатываться по 20 лет)
вот тебе и планы на ближайшее 15 лет. по игре каждые 5.
Ну ничего, майкрософт любит обещать. Надо только подождать. И все будет когда-нибудь
О да, другие компании ведь ничего не обещают, Cd project red, сони, и тд, никогда же не делали анонсов за несколько лет до релиза XD вот только майки такие плохие, ух негодяи
Почему так? Раньше игры были тоже масштабными и работать было над сними сложнее, но выходили они в разы чаще