Marvel's Spider-Man исполнилось 5 лет ©

Человек-паук стал одним из первых супергероев, пришедших в игровую индустрию. Персонаж уже успел обзавестись множеством игр на консолях разных поколений, а его последнее приключение началось с игры Marvel's Spider-Man в 2018 году.

После неудачного фильма "Новый Человек-паук: Высокое напряжение" компания Insomniac Games перехватила у Beenox право на разработку игры Spider-Man. Marvel подписала контракт об эксклюзивности с PlayStation, и Insomniac Games вскоре приступила к работе над игрой. Впервые Marvel's Spider-Man была анонсирована в 2016 году, а через два года игра вышла в качестве эксклюзива для PS4. А вчера игра отпраздновала свое пятилетие, отметив тем самым захватывающее возвращение Человека-паука в мир игр.

В отличие от ряда других игр про супергероев, Marvel's Spider-Man не стала первой достойной игровой адаптацией Человека-паука. Если предыдущие игры были ограничены в возможностях из-за бюджета и привязки к фильмам, то в случае с игрой для PS4 это не так. Кроме того, в Marvel's Spider-Man было представлено великолепное визуальное оформление, благодаря которому дружелюбный сосед сразу же предстал перед миллионами поклонников.

Не прошло и четырех месяцев с момента выхода, а игра " Spider-Man" от Insomniac Games уже разошлась тиражом более 9 млн. копий. В 2020 году студия выпустила спин-офф, основанный на Майлзе Моралесе. В результате таких успешных релизов к 2022 году было продано 33 млн. копий двух игр серии. В прошлом году Marvel's Spider-Man также вышла в Steam, что позволило привлечь к игре больше игроков, чем когда-либо.

Благодаря этому успеху Insomniac Games в октябре 2023 года готовится к премьере Marvel's Spider-Man 2. Это самая ожидаемая игра от PlayStation Studios, которая выйдет на PS5 в этом году. В ней появится несколько играбельных персонажей, более просторный открытый мир и костюм человека-паука - симбионта.

Релиз Marvel's Spider-Man 2 состоится 16 октября на PS5. Предвкушение этого события настолько велико, что в Remedy решили сдвинуть релиз Alan Wake 2 на более поздний срок, чтобы избежать конкуренции с игрой про Человека-паука.