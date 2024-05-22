Неофициальный порт Marvel's Spider-Man 2 для ПК обновился до версии 1.4.7

Команда моддеров проекта Marvel’s Spider-Man 2 PC Brazil выпустила совершенно новую его версию. Для тех, кто не знает, это неофициальный порт Marvel’s Spider-Man 2 для ПК, и ниже вы можете найти все подробности о его последней версии V1.4.7.
Версия 1.4.7 улучшает отражения в экранном пространстве и исправляет некоторые высококонтрастные шейдеры. Кроме того, она улучшает шейдеры пользовательского интерфейса спайдер-бота, а также шейдеры головоломок GMO. Игроки также могут рассчитывать на то, что в этой сборке будет меньше заполнителей. Кроме того, есть исправления для Продвинутого костюма MCU, костюма «Майлз Моралес в костюме-пауке» и костюма «Человек-паук Нуар» Питера ITSV.
В конце статьи вы можете найти два геймплейных ролика из нее. В этих видеороликах показаны новейшие сборки на NVIDIA GeForce RTX 4070Ti и NVIDIA RTX4080 Super. Таким образом, они дадут вам довольно хорошее представление о том, как в настоящее время она работает на высокопроизводительных графических процессорах.
Ну вроде норм.Че там вес уменьшили до разумных размеров ?
вес так и остался 231 GB
Скачивал версию 1.4.6. На i7 10700k, rx 7800xt, 16gb лагает и фризует. Хотя многие пишут что оптимизация хорошая.
всё круто, но вот такая дичь с паутиной. Кто нибудь знает, как это пофиксить? раньше не было
Уже можно пройти от начала и до конца нормально?
давным давно можно
Да, можно было даже тыщу лет назад